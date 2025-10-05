Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

भीषण चक्रवातीय तूफान ‘शक्ति’ एक्टिव, 28 जिलों में ‘तूफानी बारिश’ का imd अलर्ट

Weather Forecast: मौसम विभाग ने 29 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।

2 min read

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 05, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

Weather Forecast: एमपी के भोपाल शहर में बारिश का मौसम फिर से शुरु हो गया है। लगातार दो दिन भीषण उमस के बाद शनिवार को झमाझम बारिश हुई। रविवार को भी सुबह से बादल छाए हुए हैं। शहर के तापमान में तकरीबन 7 डिग्री की गिरावट आई और लोगों को तेज उमस से राहत मिली। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 20° उत्तर/69° पूर्व, वेरावल, भरूच, उज्जैन, झांसी, शाहजहांपुर और 30° उत्तर/81° पूर्व से होकर गुज़र रही है।

चक्रवातीय तूफ़ान 'शक्ति'की एंट्री

एक भीषण चक्रवातीय तूफ़ान 'शक्ति' उत्तर-पश्चिम और समीपवर्ती पश्चिम-मध्य अरब सागर के ऊपर, 20.9° उत्तरी अक्षांश और 61.3° पूर्वी देशांतर के पास, रास अल हद (ओमान) से लगभग 220 किमी दक्षिण-पूर्व, मसिराह (ओमान) से 250 किमी पूर्व, कराची (पाकिस्तान) से 750 किमी दक्षिण-पश्चिम, नलिया से 820 किमी पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम और द्वारका से 820 किमी पश्चिम में केंद्रित रहा।

इसके 6 अक्टूबर की सुबह तक पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम दिशा में बढ़ते रहने और धीरे-धीरे कमजोर होने की संभावना है। इसके बाद, यह पुनः वक्रित होकर पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पूर्व अरब सागर के ऊपर से पूर्व की ओर बढ़ेगा और आगे भी कमजोर होता रहेगा। जिससे कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है।

एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में बना हुआ है और अब यह माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर स्थित है। 6 अक्टूबर से एक नये पश्चिमी विक्षोभ की उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है।

28 जिलों में अलर्ट जारी

सिहोर, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, गुना में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, आगर, मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।

फोटो सोर्स: पत्रिका

Published on:

05 Oct 2025 05:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भीषण चक्रवातीय तूफान ‘शक्ति’ एक्टिव, 28 जिलों में ‘तूफानी बारिश’ का imd अलर्ट

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

