भीषण चक्रवातीय तूफान ‘शक्ति’ एक्टिव, 28 जिलों में ‘तूफानी बारिश’ का imd अलर्ट

Weather Forecast: एमपी के भोपाल शहर में बारिश का मौसम फिर से शुरु हो गया है। लगातार दो दिन भीषण उमस के बाद शनिवार को झमाझम बारिश हुई। रविवार को भी सुबह से बादल छाए हुए हैं। शहर के तापमान में तकरीबन 7 डिग्री की गिरावट आई और लोगों को तेज उमस से राहत मिली। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 20° उत्तर/69° पूर्व, वेरावल, भरूच, उज्जैन, झांसी, शाहजहांपुर और 30° उत्तर/81° पूर्व से होकर गुज़र रही है।