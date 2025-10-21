किसानों को राहत राशि पर कृषि मंत्री शिवराजसिंह का बड़ा ऐलान, सोयाबीन का दोबारा होगा सर्वे

Shivraj Singh - एमपी में इस बार मानसून जबर्दस्त बरसा। अतिवृष्टि के कारण कई जिलों में सोयाबीन की फसल खराब हो गई। रही सही कसर पीला मोजिक रोग ने पूरी कर दी। प्रदेश के 12 जिलों में सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। लाखों सोयाबीन उत्पादक किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ। हालांकि इसकी भरपाई के लिए राज्य सरकार करीब 9 लाख किसानों को मुआवजा दे रही है लेकिन अभी भी कई किसान राहत राशि से वंचित हैं। ऐसे किसानों के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राहत राशि से एक भी किसान वंचित न रहे, इसके लिए री-सर्वे यानि दोबारा सर्वे के निर्देश जारी किए गए हैं।