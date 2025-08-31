गैस त्रासदी की जहरीली जमीन में दफन है 250 पर्चियां, 30 साल बाद भी चीख-चीख के कर रही ये मांग

भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन की रईसा बी के मुताबिक जहर से शहर को आजाद करने का संघर्ष जारी है। 1994-95 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर में गैस पीड़ितों के परिवार के सदस्य जमा हुए थे। करीब दो सौ से ढाई सौ लोगों के नाम कागज पर लिख जमीन में गाड़े गए थे। ये वे लोग थे जिनकी हादसे में मौत हो गई थी। रईसा बी उन लोगों में से हैं जिन्होंने भोपाल से दिल्ली तक गैस कांड की आवाज उठाई। (mp news)