Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

गैस त्रासदी की जहरीली जमीन में दफन है 250 पर्चियां, 30 साल बाद भी चीख-चीख के कर रही ये मांग

MP News: भोपाल गैस त्रासदी यानी यूनियन कार्बाइड की जहरीली जमीन में 250 से ज्यादा पर्चियां दफन हैं। हर पर्ची हादसे में मृत लोगों के दर्द और उनकी 30 साल पुरानी मांग का सबूत है।

भोपाल

Akash Dewani

Aug 31, 2025

slips buried in Union Carbide toxic land demands memorial mp news
slips buried in Union Carbide toxic land demands memorial (Patrika.com)

Bhopal gas tragedy:भोपाल में यूनियन यूनियन कार्बाइड (Union Carbide) की जमीन के नीचे केवल जहरीले रसायन ही नहीं बल्कि 200 से 250 पर्चियां भी दफन है। इन पर्चियों पर उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने गैस हादसे में जान गंवाई। करीब तीस साल पहले इनके परिजनों ने इस उम्मीद के साथ इन पर्चियों को यहां दफन किया ताकि भोपाल का एक स्मारक बने।

दाग मिटे और यहां उनकी स्मृति में दुनिया दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी शहर में घटी थी। तब से लेकर अब तक जिस स्थान से जहरीली गैस निकली वह स्थान हादसे के याद दिलाने के लिए स्मारक बने इसकी मांग वर्षों पुरानी है। इसके लिए दर्जन भर संगठन काम कर रहे है। इसमें दस से ज्यादा पदाधिकारी अब दुनिया में नहीं हैं। इनमें से अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। (mp news)

ये भी पढ़ें

बड़ी खबर: MP को नहीं मिलेगा अब नर्मदा जल, गुजरात समेत इन राज्यों का है बचा पानी!
नर्मदापुरम
mp narmada river projects ban water share gujarat maharashtra rajasthan mp news

पर्चियां दिलाती हैं याद

भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन की रईसा बी के मुताबिक जहर से शहर को आजाद करने का संघर्ष जारी है। 1994-95 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर में गैस पीड़ितों के परिवार के सदस्य जमा हुए थे। करीब दो सौ से ढाई सौ लोगों के नाम कागज पर लिख जमीन में गाड़े गए थे। ये वे लोग थे जिनकी हादसे में मौत हो गई थी। रईसा बी उन लोगों में से हैं जिन्होंने भोपाल से दिल्ली तक गैस कांड की आवाज उठाई। (mp news)

एक्टिविस्ट की मांग, जमीन की जांच हो

एक्टिविस्ट मोहम्मद माहिर के मुताबिक कुछ भी करने से पहले जमीन के नीचे की जांच जरूरी है। इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो। इसके बाद पर्यावरण के हित में काम किया जाए।

ये भी पढ़ें

अगले 72 घंटे आफत की बारिश, 23 जिलों में ‘भारी बरसात’ की चेतावनी
भोपाल
monsoon alert heavy rain warning 23 districts mp weather update (Patrika.com)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 09:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / गैस त्रासदी की जहरीली जमीन में दफन है 250 पर्चियां, 30 साल बाद भी चीख-चीख के कर रही ये मांग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.