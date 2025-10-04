भोपाल में दौड़ेगी साउंड प्रूफ मेट्रो, शुरू होने वाला है काम

Bhopal Metro: एम्स से लेकर हबीबगंज और इसी तरह के आबादी व संवेदनशील क्षेत्रों में मेट्रो साइलेंस मोड में दौड़ेगी। यहां मेट्रो को साउंड प्रूफ करने के लिए लाइन से चार मीटर ऊंचाई तक एक्रेलिक बैरियर स्थापित किए जाएंगे। इससे जब मेट्रो 80 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ेगी तो आसपास के क्षेत्रों में न मेट्रो की आवाज पहुंचेगी न इससे उत्पन्न होने वाला कंपन महसूस होगा। गौरतलब है कि मेट्रो को साउंड प्रूफ करने के लिए मेट्रो रेल कारपोरेशन ने बकायदा अध्ययन कराया था। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही अब एक्रेलिक बैरियर स्थापित करना तय किया गया है। अगले माह इसके लिए काम शुरू होगा।