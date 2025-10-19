देशभर में फैल गए हैं बांग्लादेश के किन्नर, जगतगुरु का बड़ा बयान

Himangi Sakhi - एमपी की व्यवसायिक राजधानी इंदौर में किन्नरों के विवाद पर देशभर में प्रतिक्रिया हो रही है। अब इस मुद्दे पर किन्नर जगतगुरु हिमांगी सखी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी कर इस विवाद पर अपने विचार व्यक्त किए हैंं। किन्नर जगतगुरु हिमांगी सखी ने बांग्लादेशी किन्नरों पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि जेहादी मानसिकता के ये लोग हिंदू किन्नरों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी किन्नर देशभर में फैल गए हैं। हिमांगी सखी ने इनकी जांच के लिए SIT बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि बांग्लादेश के किन्नर भारत में किन्नर समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।