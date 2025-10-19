देशभर में फैल गए हैं बांग्लादेश के किन्नर, जगतगुरु का बड़ा बयान

Statement by Jagatguru Himangi Sakhi on Bangladeshi Transgender People
Himangi Sakhi - एमपी की व्यवसायिक राजधानी इंदौर में किन्नरों के विवाद पर देशभर में प्रतिक्रिया हो रही है। अब इस मुद्दे पर किन्नर जगतगुरु हिमांगी सखी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी कर इस विवाद पर अपने विचार व्यक्त किए हैंं। किन्नर जगतगुरु हिमांगी सखी ने बांग्लादेशी किन्नरों पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि जेहादी मानसिकता के ये लोग हिंदू किन्नरों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी किन्नर देशभर में फैल गए हैं। हिमांगी सखी ने इनकी जांच के लिए SIT बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि बांग्लादेश के किन्नर भारत में किन्नर समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
इंदौर के पंढरीनाथ थाना इलाके में किन्नरों के दो गुटों की लड़ाई ऐसी भड़की कि नंदलालपुरा के 24 किन्नरों ने एसिड पीकर आत्महत्या की कोशिश की। बुधवार को यह घटना घटी थी। हालांकि सभी किन्नरों की हालत खतरे से बाहर है पर इससे किन्नरोें का आपसी विवाद सड़कों पर आ गया। पुलिस ने बताया कि किन्नर पायल गुरु (नंदलालपुरा) और किन्नर सपना हाजी (एमआर-10) में लंबे समय से विवाद चल रहा है।
किन्नरों के इस विवाद पर अब देश की पहली किन्नर कथा वाचक और वैष्णव अखाड़ा किन्नर प्रमुख जगतगुरु हिमांगी सखी ने बयान दिया है। उनका कहना कि पूरे देश में बांग्लादेश के किन्नर पहुंच चुके हैं। ये जेहादी किन्नर हिंदू किन्नरों को निशाना बना रहे हैं। हिमांगी सखी ने इनकी जांच की मांग की है। उन्होंने वीडियो जारी कर प्रशासन से एसआईटी का गठन करने की मांग की।
हिमांगी सखी ने कहा कि बांग्लादेश से किन्नरों के आने के बारे में हम कई दिनों से सुन रहे थे। ये कई शहरों में पहुंच चुके हैं। इंदौर में गद्दी की जंग है। सनातनी किन्नर को जेल भेज दिया गया है। हिमांगी सखी ने पूछा कि देश में इन्हें कौन सपोर्ट कर रहा है! उन्होंने सभी किन्नरों के मेडिकल परीक्षण और दस्तावेजों की जांच की मांग की। हिमांगी सखी ने ऐसा नहीं होने पर इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की भी बात कही है।
