वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले के बाद चर्चाओं का दौर शुरु, इन प्रावधानों पर कोर्ट ने लगाई रोक

बता दें कि, कुछ महीने पहले संसद के बजट सत्र में सरकार ने वक्फ बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 2025 पेश किया था। देशभर में इसका विरोध देखने को मिला था बावजूद इसके ये अधिनियम दोनों सदनों में सरकार के मत अधिक होने के चलते बहुमत से पास हुआ। तत्काल ही राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी। लेकिन, वक्फ कानून के प्रभावी होने से पहले दर्जनों पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ दायर हो गईं। सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से सिर्फ पांच याचिकाओं पर सुनवाई करने का निर्णय लिया और आज सर्वोच्च न्यायालय ने इसपर फैसला सुनाते हुए कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। अब इस फैसले पर देशभर के साथ-साथ मध्य प्रदेश में भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरु हो गया है।