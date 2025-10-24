एमपी में इन दो कोर्सों के लिए स्टूडेंट बेकरार, हजारों ने करा लिया रजिस्ट्रेशन

B. Pharm- मध्यप्रदेश में स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के बाद मेडिकल में केरियर बनाने के लिए बेताब नजर आते हैं। इंजीनियरिंग में कम्प्यूटर साइंस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा क्रेज है। यह कोर्स करने के लिए स्टूडेंट नॉर्मल फीस से तीन गुना ज्यादा राशि देने के लिए भी तैयार हो गए थे। इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के समय सीएस के प्रति स्टूडेंट की ये दीवानगी सामने आई थी। प्रदेश में कुछ ऐसा ही हाल बी फार्मा (B. Pharm) और डी फार्मा (D. Pharm) कोर्सेस का भी है। आंकड़े बता रहे हैं कि एमपी के स्टूडेंट इन दोनों कोर्स के लिए खासे बेकरार हैं।