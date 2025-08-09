Transfer: बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 77 अफसरों का हुआ तबादला

Transfer: राजधानी भोपाल की पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए भोपाल पुलिस में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत 77 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। तबादलों की सूची में थाना प्रभारी, निरीक्षक, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक शामिल हैं। यह आदेश पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) ने गुरुवार को जारी किया।
नई सूची के अनुसार पुलिसकर्मियों को अलग-अलग थानों, शाखाओं और रक्षित केंद्र में नई जिम्मेदारी(Transfer) सौंपी गई है। इनमें से कुछ को अपराध शाखा, महिला थाना और यातायात शाखा में भेजा गया है। खास बात यह है कि कई ऐसे पुलिस अधिकारी जो लंबे समय से एक ही थाने में तैनात थे। उन्हें अब नई जगह जिम्मेदारी दी गई है। उदाहरण के तौर पर निरीक्षक रामगोपाल साठे को थाना रातीबड़ से स्थानांतरित कर अपराध शाखा भेजा गया है। इसी तरह निरीक्षक मान सिंह को थाना अशोका गार्डन से अपराध शाखा भेजा गया है।
महिला थाना में पदस्थ निरीक्षक सुनील कुमार तिवारी को अब थाना निशातपुरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रक्षित केंद्र में पदस्थ कई आरक्षकों को भी अब अलग-अलग थानों में तैनात किया गया है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल नई जगह जाकर कार्यभार संभालें।