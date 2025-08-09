Transfer: बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 77 अफसरों का हुआ तबादला

नई सूची के अनुसार पुलिसकर्मियों को अलग-अलग थानों, शाखाओं और रक्षित केंद्र में नई जिम्मेदारी(Transfer) सौंपी गई है। इनमें से कुछ को अपराध शाखा, महिला थाना और यातायात शाखा में भेजा गया है। खास बात यह है कि कई ऐसे पुलिस अधिकारी जो लंबे समय से एक ही थाने में तैनात थे। उन्हें अब नई जगह जिम्मेदारी दी गई है। उदाहरण के तौर पर निरीक्षक रामगोपाल साठे को थाना रातीबड़ से स्थानांतरित कर अपराध शाखा भेजा गया है। इसी तरह निरीक्षक मान सिंह को थाना अशोका गार्डन से अपराध शाखा भेजा गया है।