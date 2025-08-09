9 अगस्त 2025,

शनिवार

भोपाल

Transfer: बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 77 अफसरों का हुआ तबादला

MP News: राजधानी भोपाल की पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए भोपाल पुलिस में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत 77 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 09, 2025

Transfer Breaking
Transfer Breaking (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Transfer: राजधानी भोपाल की पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए भोपाल पुलिस में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत 77 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। तबादलों की सूची में थाना प्रभारी, निरीक्षक, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक शामिल हैं। यह आदेश पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) ने गुरुवार को जारी किया।

अलग-अलग थानों, शाखाओं और रक्षित केंद्र में तबादला

नई सूची के अनुसार पुलिसकर्मियों को अलग-अलग थानों, शाखाओं और रक्षित केंद्र में नई जिम्मेदारी(Transfer) सौंपी गई है। इनमें से कुछ को अपराध शाखा, महिला थाना और यातायात शाखा में भेजा गया है। खास बात यह है कि कई ऐसे पुलिस अधिकारी जो लंबे समय से एक ही थाने में तैनात थे। उन्हें अब नई जगह जिम्मेदारी दी गई है। उदाहरण के तौर पर निरीक्षक रामगोपाल साठे को थाना रातीबड़ से स्थानांतरित कर अपराध शाखा भेजा गया है। इसी तरह निरीक्षक मान सिंह को थाना अशोका गार्डन से अपराध शाखा भेजा गया है।

Published on:

09 Aug 2025 09:17 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Transfer: बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 77 अफसरों का हुआ तबादला

