भोपाल में ‘5 हजार’ बिजली ट्रांसफार्मर में शुरु होगी नई व्यवस्था, ट्रिप होने पर नहीं जलेगा

इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा असर उन इलाकों में देखने को मिलेगा जहां बिजली चोरी होती है या स्वीकृत लोड से ज्यादा बिजली का अनधिकृत इस्तेमाल किया जाता है। जिन क्षेत्रों में चोरी की बिजली से एसी या भारी मोटरें चलाई जाती है, वहां क्षमता से अधिक लोड आते ही ऑटो कट सिस्टम पूरे ट्रांसफार्मर की बिजली बंद कर देगा। कंपनी का कहना है कि इस व्यवस्था से वैध उपभोक्ताओं को ट्रांसफार्मर जलने की लंबी परेशानी से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर बिजली चोरी पर भी लगाम लगेगी।