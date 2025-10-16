एमपी पुलिस में भर्ती होंगे ट्रांसजेंडर, ऑनलाइन आवेदन की ये है लास्ट डेट

MP Police Constable Recruitment Exam 2025 Transgender Recruited
MP Police Constable Recruitment Exam 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (EMPLOYEES SELECTION BOARD-ESB) ने आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के तहत आवेदन मांगे हैं। इस परीक्षा के माध्यम से 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिनकी लास्ट डेट बढ़ाते हुए ESB ने इस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख 22 अक्टूबर कर दी है।
आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के तहत ESB 7500 पदों पर भर्ती करेगा। इस भर्ती में इस बार ट्रांसजेंडर भी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन भरे जाने वाले फॉर्म में अब एक नया ऑप्शन भी नजर आएगा। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, जिसके तहत वे अपना ऑप्शन चुन सकेंगे। वही नहीं परीक्षा में शामिल होने वाले ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण भी मिलेगा। ये OBC आरक्षण में शामिल होंगे।
यही नहीं ट्रांसजेंडर सुबेदार (स्टेनोग्राफर), असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती (500 पद) और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। एमपी पुलिस की भर्ती में वे ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे, जिनका केस कोर्ट में है, लेकिन इनके परिणाम हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर करेंगे।
बता दें कि 2019 में ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को समान अवसर देने के निर्देश जारी किए थे। वहीं एमपी में 2021 से ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में अलग श्रेणी में शामिल किया गया था। राज्य में इनकी संख्या करीब 1400 तक है।
बता दें कि एमपीपुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 अक्टूबर तक बढ़ाई है। इसके बाद फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वहीं स्टेनोग्राफर तथा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के आवेदन 17 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे।
