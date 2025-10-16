एमपी पुलिस में भर्ती होंगे ट्रांसजेंडर, ऑनलाइन आवेदन की ये है लास्ट डेट

आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के तहत ESB 7500 पदों पर भर्ती करेगा। इस भर्ती में इस बार ट्रांसजेंडर भी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन भरे जाने वाले फॉर्म में अब एक नया ऑप्शन भी नजर आएगा। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, जिसके तहत वे अपना ऑप्शन चुन सकेंगे। वही नहीं परीक्षा में शामिल होने वाले ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण भी मिलेगा। ये OBC आरक्षण में शामिल होंगे।