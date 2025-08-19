एमपी में मिला दुर्लभ खनिजों का अकूत भंडार, मोबाइल- इलेक्ट्रॉनिक्स के काम आएगा खजाना

Rare minerals- एमपी में दुर्लभ खनिजों का अकूत भंडार मिला है। प्रदेश के सिंगरौली जिले में रेयर अर्थ एलिमेंट्स (आरईई) दुर्लभ मृदा तत्वों का यह खजाना मिला है। भारत में पहली बार इतनी विशाल मात्रा में दुर्लभ तत्वों का पता चला है। सिंगरौली के ये दुर्लभ खनिज देश में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियारों के निर्माण में काम आएंगे। इससे जहां देश की चीन पर निर्भरता कम होगी वहीं भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी देश भी बन सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंगरौली जिले में रेयर अर्थ एलिमेंट्स (आरईई) दुर्लभ मृदा तत्व का अकूत भंडार मिलने से मध्यप्रदेश अब क्रिटिकल मिनरल्स हब भी बनेगा। ऊर्जा राजधानी के साथ एमपी क्रिटिकल मिनरल्स की राजधानी भी कहलाएगा।