12 हजार किमी दूर क्यों गूंज रहा भारत में ‘वोट चोरी’ का मुद्दा, उमंग सिंघार ने किया खुलासा

Umang Singhar करीब 12 हजार किमी दूर अमेरिका में भारत में ‘वोट चोरी’ का मुद्दा गूंज रहा है। वहां लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जोरदार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने इसकी वजह बताई है। उनका कहना है कि सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकारों के प्रति लोग बहुत सजग हो चुके हैं। इसके लिए वे हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने हर नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रहने की जरूरत जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वोट चोरी करने वालों खिलाफ लड़ती रहेगी।