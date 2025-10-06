स्मार्ट मीटर नहीं…एमपी में लग रहे ‘स्पाय मीटर’, नेता प्रतिपक्ष बड़ा आरोप

यही नहीं नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार से सवाल पूछा है कि मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी विदेशी कंपनी है? 24 लाख मीटर एमपी में लगे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी कौन सी है, देश की या विदेश की? क्या पाकिस्तानी लोग हैं? उन्होंने कहा कि कंपनी का नाम अफनार है और इसका मुख्यालय सऊदी अरब में है। उनका कहना है कि दोनों कंपनियां मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगा रही हैं। पश्चिम क्षेत्र में ठेका भी निरस्त किया, कागज पूरे नहीं थे। 897 करोड़ का ठेका था। मध्य क्षेत्र में 1100 करोड़ का ठेका दिया। कुल करीब 2 हजार करोड़ का ठेका दिया है।