भोपाल में हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष के बयान पर बवाल, भारी पुलिस बल तैनात किया

Chandrashekhar Tiwari - एमपी की राजधानी में हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के बयानों पर बवाल मच गया है। उनके बयानों को उकसानेवाले बताते हुए अल्पसंख्यक वर्ग ने केस दर्ज करने की मांग की है। इसके लिए बडी संख्या में लोग पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए। सूचना मिलते ही यहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। प्रदर्शनकारी अंदर जाकर कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए अड़े हैं जबकि पुलिस ने उन्हें रोक रखा है। प्रदर्शनकारी हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष तिवारी पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं।
मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए। इनमें कई वकील भी हैं। वरिष्ठ वकील सैयद साजिद अली ने हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के बयानों को भोपाल की गंगा-जमुनी तहजीब के खिलाफ बताते हुए लोगों से लामबंद होने की अपील की थी।
लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस कमिश्नर कार्यालय में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रदर्शनकारी पुलिस कमिश्नर से मिलने की जिद कर रहे हैं जबकि पुलिस उन्हें रोक रही है। कमिश्नर कार्यालय में अभी केवल अधिकृत लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। वकीलों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है।