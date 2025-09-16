Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

भोपाल में हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष के बयान पर बवाल, भारी पुलिस बल तैनात किया

Chandrashekhar Tiwari - एमपी की राजधानी में हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के बयानों पर बवाल मच गया है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 16, 2025

Hindu Utsav Samiti President Chandrashekhar Tiwari in Bhopal
Hindu Utsav Samiti President Chandrashekhar Tiwari in Bhopal

Chandrashekhar Tiwari - एमपी की राजधानी में हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के बयानों पर बवाल मच गया है। उनके बयानों को उकसानेवाले बताते हुए अल्पसंख्यक वर्ग ने केस दर्ज करने की मांग की है। इसके लिए बडी संख्या में लोग पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए। सूचना मिलते ही यहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। प्रदर्शनकारी अंदर जाकर कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए अड़े हैं जबकि पुलिस ने उन्हें रोक रखा है। प्रदर्शनकारी हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष तिवारी पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं।

मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग इकट्‌ठा होकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए। इनमें कई वकील भी हैं। वरिष्ठ वकील सैयद साजिद अली ने हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के बयानों को भोपाल की गंगा-जमुनी तहजीब के खिलाफ बताते हुए लोगों से लामबंद होने की अपील की थी।



















Published on:

16 Sept 2025 02:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष के बयान पर बवाल, भारी पुलिस बल तैनात किया

