विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और एप की लॉन्चिंग थोड़ी देर में, सीएम देंगे सौगात

विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को तैयार करने का श्रेय जाता है आरोह श्रीवास्तव को। तीन साल के शोध के बाद उन्होंने ये घड़ी बनाई है। आरोह के मुताबिक, मर्चेंट नेवी की पढ़ाई के दौरान वे यूके गए थे। ग्रीनिच म्युजियम में उन्होंने देखा कि 1884 में इंग्लैंड ने 19 देशों को बुलाया और ग्रीनिच को दुनिया का सेंट्रल प्वॉइंट घोषित करा लिया। जबकि इससे पहले यह फ्रांस में था, क्योंकि तब फ्रांस पावरफुल था। ग्रीनिच देखने के बाद उन्होंने इस दिशा में सोचना शुरू किया कि जिसने कालगणना और खगोल विज्ञान की सबसे पुरानी और सटीक प्रणाली दी, तब भी भारत का अपना वैश्विक समय क्यों नहीं? 2013 में उन्होंने रिसर्च शुरू की और 2020 में फॉर्मूला तैयार कर लिया।