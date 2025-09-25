नवरात्र पर दंतेवाड़ा जा रहे श्रद्धालुओं को हाइड्रा ने रौंदा, एक छात्रा की मौके पर मौत

Accident in Navratri: नवरात्र पर पदयात्रा करते हुए दंतेवाड़ा जा रहे जिले के एक जत्थे को हाइड्रा ने रौंद दिया। इस हादसे में 12वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य छात्रा घायल है। मंगलवार देर शाम बीजापुर के एजुकेशन सिटी क्षेत्र के पास हाइड्रा वाहन ने आठ श्रद्धालुओं को रौंद दिया।
हादसे में 12वीं की छात्रा साक्षी नक्का की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्रा प्राची पूनम गंभीर रूप से घायल है। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार श्रद्धालु बीजापुर से दंतेवाड़ा पैदल दर्शन करने जा रहे थे। उसी दौरान नशे की हालत में हाइड्रा चालक ने नियंत्रण खो दिया और श्रद्धालुओं की टोली पर वाहन चढ़ा दिया। देखते ही देखते श्रद्धालु के बीच चीख-पुकार मच गई।
पदयात्री बोले हम अपनी साइड में ही चल रहे थे
Accident in Navratri: सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और वाहन चालक से पूछताछ जारी है। श्रद्धालु बताते हैं कि वे अपने साइड से पैदल जा रहे थे, तभी अचानक यह दर्दनाक घटना घटी। नवरात्र जैसे पावन अवसर पर हुई इस दुर्घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है।