नवरात्र पर दंतेवाड़ा जा रहे श्रद्धालुओं को हाइड्रा ने रौंदा, एक छात्रा की मौके पर मौत

हादसे में 12वीं की छात्रा साक्षी नक्का की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्रा प्राची पूनम गंभीर रूप से घायल है। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार श्रद्धालु बीजापुर से दंतेवाड़ा पैदल दर्शन करने जा रहे थे। उसी दौरान नशे की हालत में हाइड्रा चालक ने नियंत्रण खो दिया और श्रद्धालुओं की टोली पर वाहन चढ़ा दिया। देखते ही देखते श्रद्धालु के बीच चीख-पुकार मच गई।

पदयात्री बोले हम अपनी साइड में ही चल रहे थे