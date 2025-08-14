Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीजापुर

स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले नक्सलियों की कायराना करतूत, IED विस्फोट में डीआरजी जवान घायल

Bijapur IED blast: स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना हरकत को अंजाम दिया। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के मतवाड़ा-जैयगुर इलाके में आज सुबह आईईडी विस्फोट हुआ।

बीजापुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 14, 2025

बीजापुर में नक्सली IED ब्लास्ट (Photo source- Patrika)
बीजापुर में नक्सली IED ब्लास्ट (Photo source- Patrika)

Bijapur IED blast: स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले नक्सलियों ने एक बार फिर हिंसक वारदात को अंजाम दिया। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के मतवाड़ा-जैयगुर इलाके में आज सुबह नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) का एक जवान घायल हो गया।

सूत्रों के मुताबिक, डीआरजी और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की संयुक्त टीम इन्द्रावती क्षेत्र में माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों द्वारा लगाए गए विस्फोटक में धमाका हुआ, जिसमें DRG जवान घायल हो गया।

Bijapur IED blast: घायल जवान को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि जवान की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है।

ये भी पढ़ें

Naxal Encounter: मदनवाडा में मुठभेड़, दो बड़े नक्सल लीडर्स विजय रेड्डी और लोकेश सलामे के मारे जाने की खबर
राजनंदगांव
Naxal Encounter

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 02:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले नक्सलियों की कायराना करतूत, IED विस्फोट में डीआरजी जवान घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.