CG Naxal News: सुरक्षा बलों की एरिया डॉमिनेशन ड्यूटी पर हमला, कोबरा 206 का एक जवान घायल

एरिया डॉमिनेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट (Photo source- Patrika)
CG Naxal News: बीजापुर जिले से एक बार फिर नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाया, जिसमें कोबरा 206 का एक जवान घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बीजापुर जिले के पुजारी कांकेर में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा बलों की टीम एरिया डॉमिनेशन पर निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से कोबरा बटालियन 206 के एक जवान को मामूली चोट आई है।
घटना उस वक्त हुई जब FOB पुजारी कांकेर से सुरक्षाबलों की टीम नियमित एरिया डॉमिनेशन ड्यूटी पर निकली हुई थी। अचानक रास्ते में छिपाए गए प्रेशर आईईडी में विस्फोट हुआ, जिससे एक जवान घायल हो गया। टीम ने तत्परता दिखाते हुए घायल जवान को तत्काल Evacuate कर हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है।
CG Naxal News: अधिकारियों के मुताबिक, घायल जवान की हालत सामान्य है और वह खतरे से बाहर है। घटना के बाद क्षेत्र में अतिरिक्त बल भेजा गया है और इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है।
बड़ी खबरेंView All
बीजापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग