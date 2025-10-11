CG Naxal News: सुरक्षा बलों की एरिया डॉमिनेशन ड्यूटी पर हमला, कोबरा 206 का एक जवान घायल

CG Naxal News: बीजापुर जिले से एक बार फिर नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाया, जिसमें कोबरा 206 का एक जवान घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बीजापुर जिले के पुजारी कांकेर में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा बलों की टीम एरिया डॉमिनेशन पर निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से कोबरा बटालियन 206 के एक जवान को मामूली चोट आई है।