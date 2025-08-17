CG News: 25 साल बाद लाल गलियारे से बाहर निकले मासूम, पहली बार देखी आजादी की परेड

CG News: जहां कभी गोलियों और बारूद की गूंज सुनाई देती थी, वहीं अब बच्चों की खिलखिलाहट और तिरंगे की शान गूंज रही है। स्वतंत्रता दिवस पर जिला प्रशासन ने उन बच्चों के लिए एक खास दिन बनाया, जो अब तक नक्सली भय और बंद स्कूलों के अंधेरे में कैद थे। जिला कलेक्टर ने 11 गांवों से आए शाला-त्यागी और नवप्रवेशी बच्चों के साथ भोजन किया।
पहली बार जिला मुख्यालय पहुंचे इन बच्चों ने खुलकर अपने सपने साझा किए। करका गांव की लक्ष्मी और अनन्या ने जब पूछा कि डॉक्टर और मैडम बनने के लिए कितना पढ़ना होगा, तो कलेक्टर ने उन्हें मेहनत, नियमित पढ़ाई और आगे नीट व बीएड जैसी परीक्षाओं की राह समझाते हुए प्रेरित किया। कोंडापल्ली और भट्टीगुड़ा से लौटे बच्चों की पढ़ाई की सराहना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। पहली बार बच्चों ने जिला मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह की परेड देखी।
CG News: आकर्षक झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मार्च पास्ट देख मासूम तालियां बजाते रह गए। बस यात्रा, सेंट्रल लाइब्रेरी और एजुकेशन सिटी घूमकर बच्चे बेहद रोमांचित हुए। कलेक्टर ने बच्चों को पारंपरिक परिधान पहनाकर सम्मानित किया और चॉकलेट गिफ्ट हैम्पर भेंट किए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत नम्रता चौबे, एडिशनल कलेक्टर भूपेंद्र अग्रवाल, एडीएम जागेश्वर कौशल, डिप्टी कलेक्टर नारायण सिंह, सहित अधिकारी मौजूद रहे।