CG News: 25 साल बाद लाल गलियारे से बाहर निकले मासूम, पहली बार देखी आजादी की परेड

पहली बार जिला मुख्यालय पहुंचे इन बच्चों ने खुलकर अपने सपने साझा किए। करका गांव की लक्ष्मी और अनन्या ने जब पूछा कि डॉक्टर और मैडम बनने के लिए कितना पढ़ना होगा, तो कलेक्टर ने उन्हें मेहनत, नियमित पढ़ाई और आगे नीट व बीएड जैसी परीक्षाओं की राह समझाते हुए प्रेरित किया। कोंडापल्ली और भट्टीगुड़ा से लौटे बच्चों की पढ़ाई की सराहना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। पहली बार बच्चों ने जिला मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह की परेड देखी।