Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीजापुर

CG News: 25 साल बाद लाल गलियारे से बाहर निकले मासूम, पहली बार देखी आजादी की परेड

CG News: कलेक्टर ने बच्चों को पारंपरिक परिधान पहनाकर सम्मानित किया और चॉकलेट गिफ्ट हैम्पर भेंट किए।

बीजापुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 17, 2025

बच्चों ने देखा परेड और तालियां बजाईं (Photo source- Patrika)
बच्चों ने देखा परेड और तालियां बजाईं (Photo source- Patrika)

CG News: जहां कभी गोलियों और बारूद की गूंज सुनाई देती थी, वहीं अब बच्चों की खिलखिलाहट और तिरंगे की शान गूंज रही है। स्वतंत्रता दिवस पर जिला प्रशासन ने उन बच्चों के लिए एक खास दिन बनाया, जो अब तक नक्सली भय और बंद स्कूलों के अंधेरे में कैद थे। जिला कलेक्टर ने 11 गांवों से आए शाला-त्यागी और नवप्रवेशी बच्चों के साथ भोजन किया।

CG News: परीक्षाओं की राह समझाते हुए प्रेरित किया

पहली बार जिला मुख्यालय पहुंचे इन बच्चों ने खुलकर अपने सपने साझा किए। करका गांव की लक्ष्मी और अनन्या ने जब पूछा कि डॉक्टर और मैडम बनने के लिए कितना पढ़ना होगा, तो कलेक्टर ने उन्हें मेहनत, नियमित पढ़ाई और आगे नीट व बीएड जैसी परीक्षाओं की राह समझाते हुए प्रेरित किया। कोंडापल्ली और भट्टीगुड़ा से लौटे बच्चों की पढ़ाई की सराहना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। पहली बार बच्चों ने जिला मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह की परेड देखी।

ये भी पढ़ें

Bastar Toll Collection: बस्तर में लोकल गाड़ियों को कोई रियायत नहीं, CG-17 टोल से मांग रही आजादी…
जगदलपुर
जगदलपुर से रायपुर के बीच है चार टोल (Photo source- Patrika)

एजुकेशन सिटी घूमकर बच्चे बेहद रोमांचित हुए

CG News: आकर्षक झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मार्च पास्ट देख मासूम तालियां बजाते रह गए। बस यात्रा, सेंट्रल लाइब्रेरी और एजुकेशन सिटी घूमकर बच्चे बेहद रोमांचित हुए। कलेक्टर ने बच्चों को पारंपरिक परिधान पहनाकर सम्मानित किया और चॉकलेट गिफ्ट हैम्पर भेंट किए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत नम्रता चौबे, एडिशनल कलेक्टर भूपेंद्र अग्रवाल, एडीएम जागेश्वर कौशल, डिप्टी कलेक्टर नारायण सिंह, सहित अधिकारी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 12:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / CG News: 25 साल बाद लाल गलियारे से बाहर निकले मासूम, पहली बार देखी आजादी की परेड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.