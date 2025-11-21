CG News: जोखिम हमने उठाया, अब सरकार हमारा साथ दे! बीजापुर-सुकमा के शिक्षादूतों का प्रदर्शन

CG News: कभी जहां स्कूल की घंटी बजाना भी चुनौती था, जहां चौखट पर कदम रखते ही जान का डर साथ चलता था। उसी बीजापुर-सुकमा के नक्सल प्रभावित इलाकों में वर्षों तक बच्चों के हाथों में किताबें थमाने और स्कूलों में पढ़ाई को फिर से जिंदा करने वाले शिक्षादूत अब खुद अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। गुरुवार को 457 शिक्षादूतों ने बीजापुर कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नियुक्ति, सुरक्षा और समान की मांग उठाई।