इन्द्रावती टाइगर रिजर्व में मिला तेंदुए का शव, ग्रामीणों ने सुनी थी कई दिनों से कराहने की आवाज

CG News: इन्द्रावती टाइगर रिजर्व के भैरमगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में शुक्रवार को तेंदुए का शव मिलने से सनसनी फैल गई। तीन से चार साल की मादा तेंदुआ माटवाड़ा से लगे नेशनल हाईवे किनारे पहाड़ी इलाके में मृत अवस्था में मिली, जिसे देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया।
आसपास के लोगों का कहना है कि पिछले तीन-चार दिनों से झाड़ियों से तेंदुए की कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे ग्रामीणों ने कुत्ते की आवाज समझकर अनदेखा कर दिया। शुरुआती जांच में तेंदुए के शरीर पर गहरे चोट के निशान पाए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये चोटें तेंदुओं की आपसी लड़ाई के दौरान लगी हों। घाव कई दिनों पुराने बताए जा रहे हैं।
CG News: इन्द्रावती टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर संदीप बलगा ने बताया कि फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। अधिकारियों का यह भी मानना है कि घायल अवस्था में भोजन नहीं मिल पाने के कारण भी तेंदुए की मौत हो सकती है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते तेंदुए की पीड़ा को गंभीरता से लिया जाता, तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। यह घटना वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही है।