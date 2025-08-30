इन्द्रावती टाइगर रिजर्व में मिला तेंदुए का शव, ग्रामीणों ने सुनी थी कई दिनों से कराहने की आवाज

CG News: इन्द्रावती टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर संदीप बलगा ने बताया कि फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। अधिकारियों का यह भी मानना है कि घायल अवस्था में भोजन नहीं मिल पाने के कारण भी तेंदुए की मौत हो सकती है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते तेंदुए की पीड़ा को गंभीरता से लिया जाता, तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। यह घटना वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही है।