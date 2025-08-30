Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीजापुर

इन्द्रावती टाइगर रिजर्व में मिला तेंदुए का शव, ग्रामीणों ने सुनी थी कई दिनों से कराहने की आवाज

CG News: इन्द्रावती टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर संदीप बलगा ने बताया कि फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा।

बीजापुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 30, 2025

भैरमगढ़ अभ्यारण्य में तेंदुए का शव मिला (Photo source- Patrika)
भैरमगढ़ अभ्यारण्य में तेंदुए का शव मिला (Photo source- Patrika)

CG News: इन्द्रावती टाइगर रिजर्व के भैरमगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में शुक्रवार को तेंदुए का शव मिलने से सनसनी फैल गई। तीन से चार साल की मादा तेंदुआ माटवाड़ा से लगे नेशनल हाईवे किनारे पहाड़ी इलाके में मृत अवस्था में मिली, जिसे देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया।

आसपास के लोगों का कहना है कि पिछले तीन-चार दिनों से झाड़ियों से तेंदुए की कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे ग्रामीणों ने कुत्ते की आवाज समझकर अनदेखा कर दिया। शुरुआती जांच में तेंदुए के शरीर पर गहरे चोट के निशान पाए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये चोटें तेंदुओं की आपसी लड़ाई के दौरान लगी हों। घाव कई दिनों पुराने बताए जा रहे हैं।

CG News: इन्द्रावती टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर संदीप बलगा ने बताया कि फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। अधिकारियों का यह भी मानना है कि घायल अवस्था में भोजन नहीं मिल पाने के कारण भी तेंदुए की मौत हो सकती है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते तेंदुए की पीड़ा को गंभीरता से लिया जाता, तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। यह घटना वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही है।

ये भी पढ़ें

मां-बाप की हिम्मत ने हरा दी ‘मौत’, 7 साल की बेटी की जान बचाने तेंदुए से भिड़ गए, बहादुरी से टली बड़ी अनहोनी
गरियाबंद
तेंदुए का कहर Image Source - Social Media

ये भी पढ़ें

मां-बाप की हिम्मत ने हरा दी ‘मौत’, 7 साल की बेटी की जान बचाने तेंदुए से भिड़ गए, बहादुरी से टली बड़ी अनहोनी
गरियाबंद
तेंदुए का कहर Image Source - Social Media

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2025 01:22 pm

Published on:

30 Aug 2025 01:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / इन्द्रावती टाइगर रिजर्व में मिला तेंदुए का शव, ग्रामीणों ने सुनी थी कई दिनों से कराहने की आवाज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.