सलवा जुडूम के बाद अब जमीन पर संकट, विस्थापितों की पुश्तैनी संपत्ति पर उद्योगपतियों का कब्जा

ग्रामीणों गांव से दूर थे और उनकी 120 एकड़ से ज्यादा जमीन का सौदा हो गया। रायपुर के एक उद्योगपति के नाम सारी जमीन एक झटके में एक ही तारीख पर करने की बात सामने आ रही है। भैरमगढ़ के बैल, धरमा और बड़ेपल्ली गांवों में सलवा जुडूम हिंसा में उजड़े परिवारों की ज़मीन अब मीनू गोयनका, धनवंतरी इंफ्रास्ट्रक्चर और निसार्क इस्पात जैसी कंपनियों के नाम हो चुके हैं। सलवा जुडूम की आग से जो गांव खाली हुए थे वहां अब किसी और का नाम दर्ज है।