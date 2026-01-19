IED Blast in Bijapur: लकड़ी लेने जंगल गया था ग्रामीण, नक्सली IED धमाके में गई जान, बीजापुर में दहशत

IED Blast in Bijapur: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर IED की चपेट में आने से एक निर्दोष ग्रामीण की मौत हो गई। ग्रामीण जंगल से लकड़ी लाने गया था, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।