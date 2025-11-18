Illegal Sand Mining: अवैध रेत उत्खनन पर बड़ा धमाका, तेलंगाना के प्रभाकर और मनीष पर FIR की मांग तेज

ओवरलोड ट्रकों की भरमार (photo source- Patrika)
Illegal Sand Mining: भोपालपटनम ब्लॉक के तारलागुड़ा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ से तेलंगाना तक हो रहे अवैध रेत उत्खनन और ओवरलोड परिवहन को लेकर जेसीसीजे ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के निर्देश पर गठित 7 सदस्यीय जांच कमेटी ने मंगलवार को भद्रकाली रेत खदान और तारलागुड़ा में बिना अनुमति संचालित धर्मकांटा का निरीक्षण किया।
जांच का नेतृत्व कर रहे जेसीसीजे के संभागीय उपाध्यक्ष विजय झाड़ी ने बताया कि मीडिया में लगाए जा रहे सभी आरोप पूरी तरह सही पाए गए हैं। उनका कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध उत्खनन में भाजपा नेताओं का संरक्षण मिलने के बिना यह संभव नहीं है।
जांच टीम ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों में भद्रकाली रेत खदान के संचालक मनीष सिंह और तेलंगाना के कथित रेत माफिया प्रभाकर चौधरी ने मिलकर राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान पहुंचाया है। टीम का कहना है कि 50 टन से अधिक ओवरलोड भरे ट्रक लगातार तेलंगाना पार कर रहे हैं और अब तक 500 से अधिक ट्रक राज्य की सीमा पार कर चुके हैं।
Illegal Sand Mining: जांच कमेटी ने सरकार से मांग की है कि अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के इस गंभीर मामले में खदान मालिक मनीष सिंह और तेलंगाना के कथित रेत माफिया प्रभाकर चौधरी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। टीम ने कहा कि यह न केवल कानून का खुला उल्लंघन है बल्कि राज्य के राजस्व की सीधी चोरी है।
जांच टीम ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन बड़े आंदोलन की ओर बढ़ने पर मजबूर होगा। संभागीय उपाध्यक्ष व संयोजक विजय झाड़ी, जिला उपाध्यक्ष सलमेया आंगनपल्ली, जिला सचिव गुलशन भंडारी, ब्लॉक अध्यक्ष प्रीतम जंगम, सन्नू कुड़ियाम और रोशन झाड़ी।
