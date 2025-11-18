Illegal Sand Mining: अवैध रेत उत्खनन पर बड़ा धमाका, तेलंगाना के प्रभाकर और मनीष पर FIR की मांग तेज

जांच टीम ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों में भद्रकाली रेत खदान के संचालक मनीष सिंह और तेलंगाना के कथित रेत माफिया प्रभाकर चौधरी ने मिलकर राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान पहुंचाया है। टीम का कहना है कि 50 टन से अधिक ओवरलोड भरे ट्रक लगातार तेलंगाना पार कर रहे हैं और अब तक 500 से अधिक ट्रक राज्य की सीमा पार कर चुके हैं।