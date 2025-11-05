CG News: अब रेत की किल्लत नहीं! जिले में खुलेंगी 4 नई खदानें, अवैध खनन पर लगेगा ब्रेक

नई खदानों के संचालन से संबंधित ग्राम पंचायतों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इससे स्थानीय युवाओं को खदान संचालन, परिवहन और लोडिंग जैसे कार्यों में रोजगार मिलने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित इन खदानों से ग्राम पंचायतों की आमदनी भी बढ़ेगी, क्योंकि रेत उत्खनन से मिलने वाला हिस्सा पंचायतों के विकास कार्यों में उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही जिले में चल रही अधोसंरचना परियोजनाओं को भी नियमित रेत आपूर्ति मिलने से गति मिलेगी।