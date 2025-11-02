Patrika LogoSwitch to English

रायगढ़

रायगढ़ में रेत खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू, तीन चरणों के लिए NIT जारी

Sand Mines Auction: रायगढ़ जिले में चिन्हांकित 16 रेत खदानों की नीलामी के लिए खनिज विभाग ने एनआईटी जारी कर दी है।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 02, 2025

एमएसटीसी पोर्टल पर शुरू हुई ऑनलाइन बोली (photo source- Patrika)

एमएसटीसी पोर्टल पर शुरू हुई ऑनलाइन बोली (photo source- Patrika)

Sand Mines Auction: रायगढ़ जिले में चिन्हांकित 16 रेत खदानों की नीलामी के लिए विभागीय प्रक्रिया पूरी हो गई है। इन खदानों की नीलामी के लिए एनआईटी जारी हो कर दिया गया है। जारी एनआईटी (नोटिस के लिए आमंत्रण सूचना) में अलग-अलग रेत खदानों के लिए अलग-अलग तिथि तय किया गया है।

पिछले दो वर्ष से जिले में रेत खदानों के अभाव में अवैध उत्खनन व परिवहन को खुलकर प्रोत्साहत मिला है जिसके कारण खनिज विभाग को रॉयल्टी के रूप में राजस्व का काफी नुकसान हुआ है। इसको लेकर इस बार रेत खदान की नीति में संशोधन करते हुए नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है।

Sand Mines Auction: 24 नवंबर तक का दिया जाएगा समय

जिले में चिन्हांकित 16 रेत खदानों के लिए खनिज विभाग ने विभागीय प्र्रक्रिया पूरी करते हुए एनआईटी जारी किया है। जिसके अनुसार प्रथम चरण में 31 अक्टूबर से ऑनलाइन प्लेटफार्म पर एमएसटीसी पोर्टल में आवेदक बोली लगाना शुरू कर दिए हैं। प्रथम चरण में बोली लगाने के लिए 6 नवंबर तक का समय है। बताया जाता है हर रोज रेत खदान के लिए रूचि रखने वाले लोग खनिज विभाग में जाकर प्रक्रिया को समझ रहे हैं और ऑनलाइन बोली लगाने के लिए आवेदन फार्म जमा कर रहे हैं।

सूत्रों की माने तो प्रथम चरण में 5 रेत खदानों के लिए अब तक की स्थिति में करीब आधा दर्जन लोगों ने आवेदन भरा है, हांलाकि कितना आवेदन आ चुका है यह अधिकृत रूप से अभी पोर्टल में नजर आएगा जिसके कारण वास्तिवक संख्या टेंडर खुलने के दौरान ही सामने आएगा। प्रथम चरण के टेंडर में 7 नवंबर को टेंडर खोला जाएगा। जिसको टेंडर मिलेगा उसे प्रतिभूूति राशि जमा करने के लिए 24 नवंबर तक का समय दिया जाएगा इसके बाद आशय पत्र जारी कर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

कब से होगा आवेदन

Sand Mines Auction: दूसरे चरण में शामिल रेत खदान के लिए 14 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा इसमें 20 नवंबर तक बोली लगाने का समय दिया गया है। तीसरे चरण में शामिल रेत खदान के लिए 21 नवंबर से ऑनलाईन आवेदन शुरू होगा जो कि 27 नवंबर तक रहेगा।

दूसरे व तीसरे चरण की स्थिति

दूसरे चरण में रायगढ़ के औंराभाठा, सहजपुरी, खरसिया के दर्रामुड़ा, धरमजयगढ़ के जोगड़ा, घरघोड़ा के कारीछापर, छाल के रीलो शामिल है। वहीं तीसरे व अंतिम चरण में रायगढ़ का डूमरपाली, धरमजयगढ़ का जोगड़ा,घरघोड़ा का छिरभौना और रायगढ़ का सरडामाल रेत खदान शामिल है।

इन खदानों में ज्यादा मारा-मारी

पहले चरण में रेत खदानों के लिए जारी एनआईटी में खरसिया का बरभौना, धरमजयगढ़ में बायसी, घरघोड़ा में कंचनपुर, रायगढ़ में लेबड़ा और छाल में पुसल्दा का नाम शामिल है। इसमें से लेबड़ा, कंचनपुर और पुसल्दा में ज्यादा बोलीदार रूचि दिखा रहे हैं।

आ रही तकनीकी समस्या

Sand Mines Auction: रेत खदानों के लिए एनआईटी जारी होने के बाद जो बोलीदार आवेदन करने के इच्छुक हैं बता रहे हैं कि कई चरणों में प्रक्रिया होने के कारण तकनीकी समस्या आ रही है। जिसके कारण कई लोगों को समस्या हो रही है।

१६ खदानों के लिए एनआईटी जारी कर दिया गया है। पहले चरण में आवेदन आ रहा है। जो प्रक्रिया समझ रहे हैं उनका जल्द हो जा रहा है और जो प्रक्रिया नहीं समझ पाए हैं उनको दिक्कत हो रही है। उनको बताया जा रहा है: रमाकांत सोनी, जिला खनिज अधिकारी

Updated on:

02 Nov 2025 01:44 pm

Published on:

02 Nov 2025 01:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / रायगढ़ में रेत खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू, तीन चरणों के लिए NIT जारी

