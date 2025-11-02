रायगढ़ में रेत खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू, तीन चरणों के लिए NIT जारी

जिले में चिन्हांकित 16 रेत खदानों के लिए खनिज विभाग ने विभागीय प्र्रक्रिया पूरी करते हुए एनआईटी जारी किया है। जिसके अनुसार प्रथम चरण में 31 अक्टूबर से ऑनलाइन प्लेटफार्म पर एमएसटीसी पोर्टल में आवेदक बोली लगाना शुरू कर दिए हैं। प्रथम चरण में बोली लगाने के लिए 6 नवंबर तक का समय है। बताया जाता है हर रोज रेत खदान के लिए रूचि रखने वाले लोग खनिज विभाग में जाकर प्रक्रिया को समझ रहे हैं और ऑनलाइन बोली लगाने के लिए आवेदन फार्म जमा कर रहे हैं।