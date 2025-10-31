Coal Block Auction: कोयला मंत्रालय ने शुरू की 14वें दौर की नीलामी प्रक्रिया, 7 राज्यों की खदानें होंगी शामिल

इन खदानों में तौलीलाली, बताती, कोल्गा वेस्ट, मदवानी, करतला साउथ और कलगामार कोल ब्लॉक शामिल है। इसके पहले भी केंद्र सरकार की ओर से करतला कोल ब्लॉक को नीलाम करने की प्रक्रिया की गई थी, लोगों ने नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों ने कहा था कि क्षेत्र में खुलने वाले किसी भी कोयला खदान का विरोध करेंगे। हालांकि इस खदान के लिए कोई निजी खदान नहीं आई थी। अब इस ब्लॉक के लिए दूसरी बार नीलाम करने की कोशिश हो रही है।