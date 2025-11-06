रेत का अवैध परिवहन करते 10 ट्रैक्टर जब्त, खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई

टीम ने बारी-बारी से घाट के समीप 10 वाहनों को रेत का अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा। उक्त चालकों को रेत की रॉयल्टी संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय दिया गया, लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण उक्त सभी ट्रैक्टरों को जब्त कर भुपदेवपुर थाना परिसर के सुपुर्दगी में रखा गया है तो वहीं 4 ट्रैक्टरों को कलेक्टोरेट परिसर में रखा गया है। उक्त मामले में खनिज अधिनियम के तहत वाहन चालक व मालिकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।