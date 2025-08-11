हरित प्रदेश अभियान: शहीदों के नाम लगा हरियाली का पहरा, सभी थाना व कैपों में लगाए गए फलदार व छायादार पौधे

Patrika Harit Pradesh Abhiyan: विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रविवार को जिलेभर में शहीद जवानों की स्मृति में ’एक पेड़ शहीद के नाम’ अभियान चलाया गया। नवीन पुलिस लाइन बीजापुर सहित सभी थाना व कैपों में फलदार व छायादार पौधे लगाए गए। यह वृहद वृक्षारोपण महोत्सव ‘‘पोदला उरस्कना’’ कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया।