हरित प्रदेश अभियान: शहीदों के नाम लगा हरियाली का पहरा, सभी थाना व कैपों में लगाए गए फलदार व छायादार पौधे

Patrika Harit Pradesh Abhiyan: विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रविवार को जिलेभर में शहीद जवानों की स्मृति में ’एक पेड़ शहीद के नाम’ अभियान चलाया गया। नवीन पुलिस लाइन बीजापुर सहित सभी थाना व कैपों में फलदार व छायादार पौधे लगाए गए। यह वृहद वृक्षारोपण महोत्सव ‘‘पोदला उरस्कना’’ कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया।
नवीन पुलिस लाइन में हुए मुख्य आयोजन में पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव, एएसपी ऑप्स रविंद्र कुमार मीणा, एएसपी चंद्रकांत गवर्ना, डीएसपी घनश्याम कामड़े, डीएसपी डीआरजी विनीत साहू, डीएसपी शरद कुमार जायसवाल, डीएसपी बस्तर फाइटर चंद्रहास, डीएसपी विशाल गर्ग, रक्षित निरीक्षक व अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
Patrika Harit Pradesh Abhiyan: जिले के सभी थाना व सुरक्षा बल कैपों में जवानों ने पौधे लगाकर शहीद साथियों को नमन किया। अधिकारियों का कहना है कि इस हरियाली के जरिए शहीदों की याद पीढ़ियों तक जीवित रहेगी।