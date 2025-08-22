Bijnor Maid Incident: नौकरानी ने धुले बर्तनों पर किया पेशाब, सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने की गिरफ्तारी

Bijnor Shocking Incident: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना कस्बे में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। एक व्यापारी के घर में पिछले 10 वर्षों से काम कर रही नौकरानी सुमित्रा (52) को सीसीटीवी कैमरे में धुले हुए बर्तनों पर पेशाब करते हुए पकड़ा गया। यह घटना सामने आते ही परिवार और आसपास के लोगों में हैरानी और गुस्से की लहर दौड़ गई।
जानकारी के अनुसार नगीना कस्बे के एक व्यापारी परिवार ने हाल ही में घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। कैमरे की फुटेज देखने पर परिवार के सदस्यों को पता चला कि उनकी नौकरानी सुमित्रा गिलास में पेशाब करके उसे धुले हुए बर्तनों पर डाल रही है। यह देखकर घरवाले सन्न रह गए।
घटना की पुष्टि होते ही व्यापारी परिवार ने तुरंत पुलिस से संपर्क साधा और आरोपी नौकरानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। परिवार ने बदनामी के डर से अपना नाम सार्वजनिक न करने की गुजारिश की है। उनका कहना है कि वे इस महिला पर पिछले एक दशक से भरोसा कर रहे थे, लेकिन उसकी इस हरकत ने विश्वास को तोड़ दिया है।
पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए आरोपी नौकरानी सुमित्रा को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उसके खिलाफ शांतिभंग की धाराओं में कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी तरह जांच की जा रही है और आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
घटना के बाद नगीना कस्बे में इस घटना की चर्चा जोरों पर है। लोग अपने घरों में काम करने वाले कर्मचारियों पर नजर रखने की बात कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना सबके लिए चेतावनी है कि घरेलू कर्मचारियों के व्यवहार और गतिविधियों की समय-समय पर निगरानी जरूरी है।
इस घटना ने घरेलू कर्मचारियों और मालिकों के बीच विश्वास के संबंध पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापारी परिवार का कहना है कि वे सुमित्रा को परिवार के सदस्य की तरह मानते थे, लेकिन उसकी इस हरकत ने सभी को हिलाकर रख दिया।
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में काम करने वालों की गतिविधियों पर ध्यान दें और किसी भी संदिग्ध व्यवहार को नजरअंदाज न करें। पुलिस का कहना है कि तकनीक की मदद से ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है, जैसे सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग।
यह घटना न केवल व्यापारी परिवार के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए एक बड़ा सबक है। यह स्पष्ट करता है कि घरेलू कामकाज के दौरान भी सतर्कता बरतना कितना जरूरी है। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपी महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है।