Bijnor Maid Incident: नौकरानी ने धुले बर्तनों पर किया पेशाब, सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने की गिरफ्तारी

Bijnor Shocking Incident: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना कस्बे में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। एक व्यापारी के घर में पिछले 10 वर्षों से काम कर रही नौकरानी सुमित्रा (52) को सीसीटीवी कैमरे में धुले हुए बर्तनों पर पेशाब करते हुए पकड़ा गया। यह घटना सामने आते ही परिवार और आसपास के लोगों में हैरानी और गुस्से की लहर दौड़ गई।