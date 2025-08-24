अपने नन्हे मासूम के साथ नहर में कूद गया BSF का जवान; इस वजह से उठाया खौफनाक कदम

कोतवाली सिटी SHO धर्मेंद्र सोलंकी के मुताबिक नजीबाबाद के वेद विहार कॉलोनी निवासी राहुल नाम के जवान ने अपने बेटे को गोद में लिए गंगा बैराज के गेट नंबर 17 से नहर में छलांग लगा दी। उनकी पत्नी, 29 साल की मनीषा ठाकुर ने भी 19 अगस्त को उसी जगह पानी में छलांग लगा दी थी। उनका शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। शनिवार को राहुल नजीबाबाद से टैक्सी से आया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के मामले की जानकारी लेने पुलिस स्टेशन गया और कुछ ही देर बाद नहर में कूद गया।