बिजनोर

अपने नन्हे मासूम के साथ नहर में कूद गया BSF का जवान; इस वजह से उठाया खौफनाक कदम

UP Crime: अपने नन्हे मासूम के साथ नहर में BSF का जवान कूद गया। इससे पहले उसकी पत्नी भी नहर में कूद गई थी। मामले की जांच की जा रही है।

बिजनोर

Harshul Mehra

Aug 24, 2025

अपने नन्हे मासूम के साथ नहर में कूद गया BSF का जवान।फोटो- IANS

UP Crime: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शनिवार को सीमा सुरक्षा बल (BSF) के 31 साल के जवान ने अपने एक साल के बेटे के साथ नहर में छलांग लगा दी। कुछ ही दिन पहले उसकी पत्नी भी उसी नहर में कूद गई थी।

पांच सालों से चल रहा था वैवाहिक विवाद

मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि लगभग पांच सालों से शादीशुदा इस जोड़े के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा था। अधिकारियों ने बताया कि बचाव दल फिलहाल तीनों शवों की तलाश कर रहे हैं।

नहर में बेटे के साथ कूद गया बीएसएफ का जवान

कोतवाली सिटी SHO धर्मेंद्र सोलंकी के मुताबिक नजीबाबाद के वेद विहार कॉलोनी निवासी राहुल नाम के जवान ने अपने बेटे को गोद में लिए गंगा बैराज के गेट नंबर 17 से नहर में छलांग लगा दी। उनकी पत्नी, 29 साल की मनीषा ठाकुर ने भी 19 अगस्त को उसी जगह पानी में छलांग लगा दी थी। उनका शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। शनिवार को राहुल नजीबाबाद से टैक्सी से आया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के मामले की जानकारी लेने पुलिस स्टेशन गया और कुछ ही देर बाद नहर में कूद गया।

जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद की ली जान

पुलिस अधिकारियों की माने तो 7 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में एक अग्रिम चौकी पर 25 साल के सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर जान ले ली। जिसकी पहचान पश्चिम बंगाल के मूल निवासी कांस्टेबल के रूप में हुई है। मामले को लेकर अधिकारियों ने कहा, " जवान रामगढ़ सेक्टर में सीमा चौकी मल्लूचक में संतरी की ड्यूटी पर था।" जवान के शव को रामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के लिए भेज गया।

24 Aug 2025 12:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / अपने नन्हे मासूम के साथ नहर में कूद गया BSF का जवान; इस वजह से उठाया खौफनाक कदम

