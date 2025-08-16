Bijnor News: 26 साल से मर्डर केस में फरार UP का शख्स चढ़ा CBI के हत्थे; जानिए पूरा मामला

Bijnor News: सऊदी अरब में हत्या करने के बाद 26 साल से फरार उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर निवासी 52 साल के भगोड़े मोहम्मद दिलशाद को 11 अगस्त को मदीना से जेद्दा होते हुए नई पहचान और पासपोर्ट के साथ लौटते समय गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने सऊदी अरब के अनुरोध पर अप्रैल 2022 में भगोड़े का पता लगाने और स्थानीय स्तर पर मुकदमा चलाने के लिए मामला दर्ज किया।
जांच अधिकारियों के अनुसार, दिलशाद पर 1999 में रियाद में एक व्यक्ति की हत्या का आरोप है। जहां वह मोटर मैकेनिक और सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था। उन्होंने बताया कि आरोपी हत्या के बाद सऊदी अधिकारियों को चकमा देकर भारत भाग गया, जहां उसने भ्रामक तरीकों से एक नई पहचान और पासपोर्ट हासिल कर लिया। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी नए पासपोर्ट का इस्तेमाल करके बचता रहा।
आरोपी के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने कई तकनीकी सुराग और खुफिया जानकारी आरोपी के खिलाफ जुटाई। जिससे आरोपी के नए पासपोर्ट का पता लगाने में मदद मिली। इस घटनाक्रम से अनजान, दिलशाद आसानी से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंच गया। जिसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।