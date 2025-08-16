Bijnor News: 26 साल से मर्डर केस में फरार UP का शख्स चढ़ा CBI के हत्थे; जानिए पूरा मामला

आरोपी के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने कई तकनीकी सुराग और खुफिया जानकारी आरोपी के खिलाफ जुटाई। जिससे आरोपी के नए पासपोर्ट का पता लगाने में मदद मिली। इस घटनाक्रम से अनजान, दिलशाद आसानी से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंच गया। जिसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।