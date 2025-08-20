बिजनौर में बीमार और मृत पक्षी मिलने से बर्ड फ्लू का बढ़ा खतरा; अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग

Bijnor News: अमरोहा के उझारी और पड़ोसी हाकमपुर गांव में पक्षियों की बीमारियों की खबरों के बाद बर्ड फ्लू के संभावित प्रसार को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।
रविवार को हाकमपुर गांव में एक मृत बगुला मिला। जबकि उझारी नगर पंचायत में एक कबूतर की आंखें सूजी हुई पाई इसी तरह के अन्य मामलों की वजह से स्थानीय निवासियों में चिंता बढ़ गई है।
वहीं, अमरोहा की जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स के आदेश के बाद सोमवार शाम को मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आभा दत्ता के नेतृत्व में एक टीम ने विभिन्न कबूतर पालकों के घरों से 24 नमूने इकट्ठा किए। साथ ही उनको परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला भेज दिया। इसके अलावा, मृत पक्षियों का पोस्टमार्टम किया गया।
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आभा दत्ता ने कहा कि जिले में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है। हालांकि, अधिकारियों ने जनता को घबराने की नहीं बल्कि सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।