बिजनौर में बीमार और मृत पक्षी मिलने से बर्ड फ्लू का बढ़ा खतरा; अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग

वहीं, अमरोहा की जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स के आदेश के बाद सोमवार शाम को मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आभा दत्ता के नेतृत्व में एक टीम ने विभिन्न कबूतर पालकों के घरों से 24 नमूने इकट्ठा किए। साथ ही उनको परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला भेज दिया। इसके अलावा, मृत पक्षियों का पोस्टमार्टम किया गया।