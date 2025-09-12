Patrika LogoSwitch to English

बिजनोर

शक ने बना दिया हैवानः पत्नी को गंजा कर पेट्रोल डालकर जलाने चला पति, बच्चों ने बचाई मां की जान

बिजनौर जिले के नगीना थाना क्षेत्र के एक गांव में पति ने पत्नी पर अवैध संबंधों का शक जताते हुए पहले उसका सिर मुंडा दिया और फिर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। परिजनों और बच्चों ने बीच-बचाव कर महिला की जान बचाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, मगर पत्नी ने

बिजनोर

Mahendra Tiwari

Sep 12, 2025

Bijnor
सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

नगीना थानाक्षेत्र के एक गांव में अविश्वास और शक ने वैवाहिक रिश्ते को हिंसा की हद तक पहुँचा दिया। एक युवक ने अपनी पत्नी पर बेवफाई का संदेह जताते हुए पहले उसका सिर उस्तरे से मुंडा दिया और फिर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। समय रहते परिवारजन और बच्चों ने बीच-बचाव कर पुलिस को सूचना दी, जिससे महिला की जान बच सकी।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बुधवार देर रात हुई इस घटना की जानकारी पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन शुक्रवार को मामला नया मोड़ लेता दिखा। पीड़िता खुद थाने पहुँच गई। पति पर लगाए आरोपों से मुकरते हुए उसे निर्दोष बता दिया। महिला ने कहा कि यह उनका घरेलू झगड़ा है। परिवार की खातिर वह सख्त कार्रवाई नहीं चाहती।
बताया जाता है कि आरोपी पेशे से नाई है। कुछ दिन पहले उसने पत्नी को नजीबाबाद के एक होटल में दोस्त के साथ देखा था। तभी से दोनों के बीच तनाव बढ़ गया था। घटना वाली रात भी पत्नी को फोन पर बातचीत करते देख युवक बुरी तरह भड़क उठा और हिंसक हो गया।

महिला ने पति को किया माफ

पुलिस ने पहले रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया था। लेकिन पत्नी के रुख बदलने पर उसे सिर्फ शांतिभंग की धाराओं में चालान कर एसडीएम कोर्ट भेज दिया गया। वहां से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार शाम को वह वापस गांव लौट आया। करीब 12 साल पहले हुई इस शादी से दंपती के तीन बच्चे हैं। फिलहाल महिला ने पारिवारिक जीवन बचाने के लिए पति को माफ कर दिया है।

Published on:

12 Sept 2025 10:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / शक ने बना दिया हैवानः पत्नी को गंजा कर पेट्रोल डालकर जलाने चला पति, बच्चों ने बचाई मां की जान

