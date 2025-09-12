शक ने बना दिया हैवानः पत्नी को गंजा कर पेट्रोल डालकर जलाने चला पति, बच्चों ने बचाई मां की जान

नगीना थानाक्षेत्र के एक गांव में अविश्वास और शक ने वैवाहिक रिश्ते को हिंसा की हद तक पहुँचा दिया। एक युवक ने अपनी पत्नी पर बेवफाई का संदेह जताते हुए पहले उसका सिर उस्तरे से मुंडा दिया और फिर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। समय रहते परिवारजन और बच्चों ने बीच-बचाव कर पुलिस को सूचना दी, जिससे महिला की जान बच सकी।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बुधवार देर रात हुई इस घटना की जानकारी पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन शुक्रवार को मामला नया मोड़ लेता दिखा। पीड़िता खुद थाने पहुँच गई। पति पर लगाए आरोपों से मुकरते हुए उसे निर्दोष बता दिया। महिला ने कहा कि यह उनका घरेलू झगड़ा है। परिवार की खातिर वह सख्त कार्रवाई नहीं चाहती।
बताया जाता है कि आरोपी पेशे से नाई है। कुछ दिन पहले उसने पत्नी को नजीबाबाद के एक होटल में दोस्त के साथ देखा था। तभी से दोनों के बीच तनाव बढ़ गया था। घटना वाली रात भी पत्नी को फोन पर बातचीत करते देख युवक बुरी तरह भड़क उठा और हिंसक हो गया।
पुलिस ने पहले रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया था। लेकिन पत्नी के रुख बदलने पर उसे सिर्फ शांतिभंग की धाराओं में चालान कर एसडीएम कोर्ट भेज दिया गया। वहां से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार शाम को वह वापस गांव लौट आया। करीब 12 साल पहले हुई इस शादी से दंपती के तीन बच्चे हैं। फिलहाल महिला ने पारिवारिक जीवन बचाने के लिए पति को माफ कर दिया है।