नकली पैर के सहारे सीढ़ियों से उतर रहा था दिव्यांग; पुलिसकर्मी ने कंधे पर लादा..अब हो रही जमकर तारीफ

अश्विनी जब ऐसा देखते हैं तो बिना किसी झिझक के आगे बढ़ते हैं और उस आदमी को अपने कंधों पर उठाते हैं। इसके बाद भीड़ भरे प्लेटफॉर्म से होते हुए उसे सुरक्षित रूप से भरी हुई ट्रेन में चढ़ाते हैं। कुमार ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस मैसेज के साथ पोस्ट किया, "मदद के लिए रुपये नहीं, मदद वाला दिल चाहिए।'' पोस्ट का कैप्शन था, 'इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं।'