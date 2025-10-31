नकली पैर के सहारे सीढ़ियों से उतर रहा था दिव्यांग; पुलिसकर्मी ने कंधे पर लादा..अब हो रही जमकर तारीफ

नकली पैर के सहारे सीढ़ियों से उतर रहा था दिव्यांग; पुलिसकर्मी ने की मदद। फोटो सोर्स-इंस्टाग्राम
Viral Video: उत्तर प्रदेश पुलिस ऑफिसर अश्विनी कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें वह एक दिव्यांग व्यक्ति को भीड़ वाली ट्रेन में चढ़ाने में मदद करने के लिए उसे अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं।
लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। ऑफिसर ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसका वीडियो शेयर किया है। वीडियो में ऑफिसर अश्विनी कुमार एक ऐसे आदमी को देखते हैं जिसका एक पैर नकली है और वह रेलवे स्टेशन पर सीढ़ियां उतरने में मुश्किल महसूस कर रहा है।
अश्विनी जब ऐसा देखते हैं तो बिना किसी झिझक के आगे बढ़ते हैं और उस आदमी को अपने कंधों पर उठाते हैं। इसके बाद भीड़ भरे प्लेटफॉर्म से होते हुए उसे सुरक्षित रूप से भरी हुई ट्रेन में चढ़ाते हैं। कुमार ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस मैसेज के साथ पोस्ट किया, "मदद के लिए रुपये नहीं, मदद वाला दिल चाहिए।'' पोस्ट का कैप्शन था, 'इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं।'
ऑफिसर के इस निस्वार्थ काम की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तारीफ की जा रही है। हजारों यूजर्स ने ऑफिसर की तारीफ की। उनके वीडियो पर यूजर्स कमेंट्स भी कर रहे हैं। करीब-करीब सभी लोग ऑफिसर को असल जिंदगी का हीरो बताया। लोगों ने ड्यूटी से बढ़कर काम करने के लिए ऑफिसर की तारीफ की।
एक यूजर ने लिखा, "थैंक यू भाई, ऐसे ही मददगार बने रहो।" वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "भाई, मेरे पास तो एक ही दिल है, तुम कितनी बार जीतोगे?" वहीं एक अन्य यूजर ने भगवान से ऐसे पुलिस ऑफिसर को हमेशा सुरक्षित रखने का कमेंट किया।
