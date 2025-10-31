Patrika LogoSwitch to English

बिजनोर

नकली पैर के सहारे सीढ़ियों से उतर रहा था दिव्यांग; पुलिसकर्मी ने कंधे पर लादा..अब हो रही जमकर तारीफ

Viral Video: उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑफिसर अश्विनी कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस अधिकारी एक विकलांग की मदद करते नजर आ रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

बिजनोर

image

Harshul Mehra

image

Ankit Sai

Oct 31, 2025

नकली पैर के सहारे सीढ़ियों से उतर रहा था दिव्यांग; पुलिसकर्मी ने की मदद। फोटो सोर्स-इंस्टाग्राम

Viral Video: उत्तर प्रदेश पुलिस ऑफिसर अश्विनी कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें वह एक दिव्यांग व्यक्ति को भीड़ वाली ट्रेन में चढ़ाने में मदद करने के लिए उसे अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं।

इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो किया गया शेयर

लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। ऑफिसर ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसका वीडियो शेयर किया है। वीडियो में ऑफिसर अश्विनी कुमार एक ऐसे आदमी को देखते हैं जिसका एक पैर नकली है और वह रेलवे स्टेशन पर सीढ़ियां उतरने में मुश्किल महसूस कर रहा है।

'इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं'

अश्विनी जब ऐसा देखते हैं तो बिना किसी झिझक के आगे बढ़ते हैं और उस आदमी को अपने कंधों पर उठाते हैं। इसके बाद भीड़ भरे प्लेटफॉर्म से होते हुए उसे सुरक्षित रूप से भरी हुई ट्रेन में चढ़ाते हैं। कुमार ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस मैसेज के साथ पोस्ट किया, "मदद के लिए रुपये नहीं, मदद वाला दिल चाहिए।'' पोस्ट का कैप्शन था, 'इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं।'

यूजर्स कर रहे पुलिसकर्मी की तारीफ

ऑफिसर के इस निस्वार्थ काम की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तारीफ की जा रही है। हजारों यूजर्स ने ऑफिसर की तारीफ की। उनके वीडियो पर यूजर्स कमेंट्स भी कर रहे हैं। करीब-करीब सभी लोग ऑफिसर को असल जिंदगी का हीरो बताया। लोगों ने ड्यूटी से बढ़कर काम करने के लिए ऑफिसर की तारीफ की।

यूजर्स ने वायरल हो रहे वीडियो पर किए कमेंट्स

एक यूजर ने लिखा, "थैंक यू भाई, ऐसे ही मददगार बने रहो।" वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "भाई, मेरे पास तो एक ही दिल है, तुम कितनी बार जीतोगे?" वहीं एक अन्य यूजर ने भगवान से ऐसे पुलिस ऑफिसर को हमेशा सुरक्षित रखने का कमेंट किया।

ये भी पढ़ें

जबरन पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था पति; मना किया तो 2 मंजिला इमारत से फेंक कर निकाली भड़ास
झांसी
jhansi husband wanted to force his wife to have physical relations she refused then he threw her off roof

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

Video viral

viral news

वायरल वीडियो

Published on:

31 Oct 2025 05:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / नकली पैर के सहारे सीढ़ियों से उतर रहा था दिव्यांग; पुलिसकर्मी ने कंधे पर लादा..अब हो रही जमकर तारीफ

