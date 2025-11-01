बच्चों के सामने ही मां का सिर धड़ से हो गया अलग; वीभत्स दृश्य देख कांप गई मासूमों रूह!

यह भयानक घटना महिला के 2 बच्चों के सामने हुई। महिला के 2 बच्चों में से एक की उम्र 5 और दूसरे की उम्र 9 साल है। बच्चों की चीखें सुनकर उसकी सास मौके पर पहुंची और महिला को खून से लथपथ पाया। यह घटना धनौरा इलाके के कलाली गांव में हुई।