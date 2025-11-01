Patrika LogoSwitch to English

बिजनोर

बच्चों के सामने ही मां का सिर धड़ से हो गया अलग; वीभत्स दृश्य देख कांप गई मासूमों रूह!

UP News: बच्चों के सामने ही मां का सिर धड़ से अलग-अलग हो गई। जिसके कारण महिला को बेहद दर्दनाक मौत हो गई। ऐसा वीभत्स दृश्य देख बच्चों की रूह कांप गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बिजनोर

image

Harshul Mehra

Nov 01, 2025

woman scarf got caught in belt of mill leading to tragic death

बच्चों के सामने ही मां का सिर धड़ से हो गया अलग। फोटो सोर्स-AI

UP News: उत्तर प्रदेश के बिजनोर में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। 34 साल की महिला मनोज देवी अपने घर पर आटा पीस रहीं थी।

देसी चक्की की बेल्ट में फंसा महिला का दुपट्टा

इसी दौरान मनोज देवी का दुपट्टा एक देसी चक्की की बेल्ट में फंस गया। इस वजह से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में महिला का सिर धड़ से अलग हो गया।

2 बच्चों के सामने अलग हुआ मां का सिर धड़ से अलग

यह भयानक घटना महिला के 2 बच्चों के सामने हुई। महिला के 2 बच्चों में से एक की उम्र 5 और दूसरे की उम्र 9 साल है। बच्चों की चीखें सुनकर उसकी सास मौके पर पहुंची और महिला को खून से लथपथ पाया। यह घटना धनौरा इलाके के कलाली गांव में हुई।

हादसे के समय पति घर पर नहीं थे मौजूद

मनोज देवी के पति नरेंद्र कुमार ड्राइवर हैं। हादसे के समय वह घर पर नहीं थे। परिवार वालों से खबर मिलने के बाद वह तुरंत घर लौटे। जिसके बाद उन्होंने इस बारे में पुलिस को सूचना दी।

मामले को लेकर SHO ने क्या कहा?

धनौरा SHO बलेंद्र यादव ने बताया कि महिला का पोस्टमॉर्टम हो गया है। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने आगे कहा, "जांच चल रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है।"

पोस्टमार्टम के बाद महिला का हुआ अंतिम संस्कार

मनोज देवी के परिजनों की माने तो वह पड़ोसियों से पैसे लेकर आटा पीसती थी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिवार वालों को सौंप दिया है। जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया।

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 03:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बच्चों के सामने ही मां का सिर धड़ से हो गया अलग; वीभत्स दृश्य देख कांप गई मासूमों रूह!

