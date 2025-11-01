बच्चों के सामने ही मां का सिर धड़ से हो गया अलग; वीभत्स दृश्य देख कांप गई मासूमों रूह!

बच्चों के सामने ही मां का सिर धड़ से हो गया अलग। फोटो सोर्स-AI
UP News: उत्तर प्रदेश के बिजनोर में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। 34 साल की महिला मनोज देवी अपने घर पर आटा पीस रहीं थी।
इसी दौरान मनोज देवी का दुपट्टा एक देसी चक्की की बेल्ट में फंस गया। इस वजह से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में महिला का सिर धड़ से अलग हो गया।
यह भयानक घटना महिला के 2 बच्चों के सामने हुई। महिला के 2 बच्चों में से एक की उम्र 5 और दूसरे की उम्र 9 साल है। बच्चों की चीखें सुनकर उसकी सास मौके पर पहुंची और महिला को खून से लथपथ पाया। यह घटना धनौरा इलाके के कलाली गांव में हुई।
मनोज देवी के पति नरेंद्र कुमार ड्राइवर हैं। हादसे के समय वह घर पर नहीं थे। परिवार वालों से खबर मिलने के बाद वह तुरंत घर लौटे। जिसके बाद उन्होंने इस बारे में पुलिस को सूचना दी।
धनौरा SHO बलेंद्र यादव ने बताया कि महिला का पोस्टमॉर्टम हो गया है। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने आगे कहा, "जांच चल रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है।"
मनोज देवी के परिजनों की माने तो वह पड़ोसियों से पैसे लेकर आटा पीसती थी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिवार वालों को सौंप दिया है। जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया।
बड़ी खबरेंView All
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग