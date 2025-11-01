Patrika LogoSwitch to English

19 साल की बेटी का मां ने किया सौदा! बहनों ने भी जिस्म बेचने का बनाया दबाव

Crime News: 19 साल की बेटी का मां ने सौदा कर दिया। लड़की की बहनों ने भी उस पर जिस्म बेचने का दबाव बनाया। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है।

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 01, 2025

mother sold her 19 year old daughter sisters also pressured her to sell body in lucknow

लखनऊ में 19 साल की बेटी का मां ने किया सौदा फोटो सोर्स-AI

Crime News: लखनऊ के ठाकुरगंज में 19 साल की लड़की ने अपनी मां और दो बहनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की का कहना है कि उसे 10 लाख रुपये में एक आदमी को उसकी मां ने बेच दिया।

पैसे कमाने के लिए मजबूर करती थीं मां और बहने

19 साल की लड़की ने आरोप लगाया कि कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। पीड़िता की माने तो, उसकी मां और बहने उसे परिवार चलाने के लिए पैसे कमाने के लिए मजबूर करती थीं।

10 लाख रुपये में मां ने बेटी को बेचा

पीड़िता ने बताया कि हाल ही में उसकी मां ने कथित तौर पर पीड़िता को एक अनजान आदमी के साथ जाने के लिए कहा। इस दौरान पीड़िता से उसकी मां ने कहा कि वह उसे बहुत सारे पैसे देगा। जब पीड़िता ने मना किया तो उसकी मां ने पीड़िता को पहले ही उस आदमी को 10 लाख रुपये में बेच देने की बात कही।

पीड़िता पर बनाया जिस्म बेचने का दबाव

पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उसने विरोध किया तो तीनों (मां और दो बहने) ने उसे बुरी तरह पीटा, जिससे वह बेहोश हो गई। पीड़िता ने बताया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और डिस्चार्ज होने के बाद, उसकी मां और बहनों ने फिर से उस पर जिस्म बेचने का दबाव डाला। जिसके बाद वह किसी तरह बचकर अपने पिता के घर पहुंची, जो अलग रहते हैं।

पीड़िता के पिता ने की मदद

पीड़िता ने कहा, "मेरे पिता बहुत बीमार हैं। वह डिप्रेशन, दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से पीड़ित हैं। मेरी मां और बहनों ने हम दोनों पर हमला किया और मुझे जबरदस्ती वापस ले गईं। बाद में मेरे पिता ने मुझे बचाया और हमने कोर्ट का रुख किया क्योंकि पुलिस ने हमारी मदद नहीं की।"

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

मामले को लेकर SHO ठाकुरगंज, ओम वीर सिंह चौहान ने कहा कि मां और बहनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

