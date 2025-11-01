19 साल की बेटी का मां ने किया सौदा! बहनों ने भी जिस्म बेचने का बनाया दबाव

पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उसने विरोध किया तो तीनों (मां और दो बहने) ने उसे बुरी तरह पीटा, जिससे वह बेहोश हो गई। पीड़िता ने बताया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और डिस्चार्ज होने के बाद, उसकी मां और बहनों ने फिर से उस पर जिस्म बेचने का दबाव डाला। जिसके बाद वह किसी तरह बचकर अपने पिता के घर पहुंची, जो अलग रहते हैं।