Rajasthan: कलक्टर आवास के पास महिला जज से दिनदहाड़े लूट, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

कलक्टर आवास के पास दो बाइक सवार युवकों ने पीछे से उनका बैग झपटा। छीना-झपटी में स्कूटी का संतुलन बिगड़ा और वे सड़क पर गिर गईं। इसी दौरान बदमाशों ने सोने की चेन छीनी और फरार हो गए। घटना में जज पूजा को ठोड़ी, नाक और दांत पर चोटें आईं। घायल हालत में उन्होंने अपने पिता श्रवण कुमार जनागल के साथ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया।