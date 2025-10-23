Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

Rajasthan: कलक्टर आवास के पास महिला जज से दिनदहाड़े लूट, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

Robbery Case: राजस्थान के बीकानेर शहर में अपराधी अब खुलेआम पुलिस और कानून-व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं।

less than 1 minute read

बीकानेर

image

Anil Prajapat

Oct 23, 2025

robbery-from-judge

Photo Source: AI

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर शहर में अपराधी अब खुलेआम पुलिस और कानून-व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। मंगलवार को दिनदहाड़े कलक्टर आवास के पास महिला जज पूजा जनागल के साथ लूट की वारदात ने शहर को झकझोर दिया। वे शाम को स्कूटी पर ब्रह्मकुमारी सर्किल की ओर जा रही थीं।

कलक्टर आवास के पास दो बाइक सवार युवकों ने पीछे से उनका बैग झपटा। छीना-झपटी में स्कूटी का संतुलन बिगड़ा और वे सड़क पर गिर गईं। इसी दौरान बदमाशों ने सोने की चेन छीनी और फरार हो गए। घटना में जज पूजा को ठोड़ी, नाक और दांत पर चोटें आईं। घायल हालत में उन्होंने अपने पिता श्रवण कुमार जनागल के साथ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया।

कलक्टर आवास के घटनाः सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

वारदात जिस स्थान पर हुई, वह शहर का वीआईपी इलाका माना जाता है। कलक्टर आवास और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के आसपास लगातार पुलिस गश्त रहती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दिनदहाड़े भी बाइक सवार चेन स्नैचर्स खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं। कई बार सूचना देने के बावजूद पुलिस गश्त सीमित और नाममात्र की रही है।

सीसीटीवी खंगाले जा रहे

पुलिस ने क्षेत्र के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिए हैं। फुटेज की जांच के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

Published on:

23 Oct 2025 07:49 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan: कलक्टर आवास के पास महिला जज से दिनदहाड़े लूट, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

