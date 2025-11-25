Dharmendra’s Political Journey: ही-मैन ने पहली बार महसूस किया था सूरसागर का ‘जख्म’, धर्मेंद्र की ऐसी रही छाप जो हमेशा रहेगी याद

उनका शहर से सबसे भावुक जुड़ाव रहा सूरसागर, जिसे उन्होंने बीकानेर का नासूर कहा था। इस झील को पहली बार उन्होंने गंभीरता से देखा। विभागों के तमाम अधिकारियों को स्थल पर बुलाकर आदेश दिए कि 'पैसा चाहे जितना लगे, यह घाव भरना जरूरी है। सूरसागर बीकानेर की शोभा बनना चाहिए, शर्म नहीं।' इसी दृढ़ता ने सूरसागर के दिनों को बदलना शुरू किया। धर्मेंद्र ने शहर और गांवों की सड़कों को बेहतर बनाने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई ग्रामीण इलाकों में कच्ची सड़कों को पक्का करवाया।