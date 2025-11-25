Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Dharmendra’s Political Journey: ही-मैन ने पहली बार महसूस किया था सूरसागर का ‘जख्म’, धर्मेंद्र की ऐसी रही छाप जो हमेशा रहेगी याद

Former MP Dharmendra Deol: धर्मेंद्र का 5 साल का संसदीय कार्यकाल बीकानेर के लिए यादगार रहा। उन्होंने सूरसागर झील के सुधार, शहर और गांवों की सड़कों के उन्नयन, पीबीएम अस्पताल के लिए मशीनें भी उपलब्ध करवाई।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Akshita Deora

image

बृजेश सिंह

Nov 25, 2025

Dharmendra-Memories

फाइल फोटो: पत्रिका

Iconic Bollywood Actor Dharmendra's Rajasthan Story: सिनेमा के परदे पर देहाती सादगी के प्रतीक। राजनीति में सरल स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले धर्मेंद्र अब नहीं रहे। अपने 5 वर्ष के संसदीय कार्यकाल में वे बीकानेर भले ही कम आएं हो लेकिन जब भी आए काम की जड़ तक पहुंचे।

उनका शहर से सबसे भावुक जुड़ाव रहा सूरसागर, जिसे उन्होंने बीकानेर का नासूर कहा था। इस झील को पहली बार उन्होंने गंभीरता से देखा। विभागों के तमाम अधिकारियों को स्थल पर बुलाकर आदेश दिए कि 'पैसा चाहे जितना लगे, यह घाव भरना जरूरी है। सूरसागर बीकानेर की शोभा बनना चाहिए, शर्म नहीं।' इसी दृढ़ता ने सूरसागर के दिनों को बदलना शुरू किया। धर्मेंद्र ने शहर और गांवों की सड़कों को बेहतर बनाने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई ग्रामीण इलाकों में कच्ची सड़कों को पक्का करवाया।

Dharmendra Former Member Of Lok Sabha: बीकानेर को हमेशा दी प्राथमिकता

फिल्मों में अंजान गांवों, मिट्टी की खुशबू और इंसानियत से भरे किरदार निभाने वाले धर्मेंद्र ने राजनीति में भी उसी भाव को जिया। अपनी व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने बीकानेर को हमेशा प्राथमिकता दी। वे उन नेताओं में रहे जिन्होंने संसद में और मैदान में, दोनों जगह बीकानेर की आवाज बनकर काम किया।

Bikaner: पीबीएम अस्पताल के लिए संवेदना और संकल्प

धर्मेंद्र के कार्यकाल की एक और यादगार पहल थी पीबीएम अस्पताल का उन्नयन। उन्होंने मरीजों के लिए बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता समझी और न्यूरोलॉजी विभाग में जांच मशीनें अपने सांसद कोटे से उपलब्ध कराईं। बीकानेर के चिकित्सकीय ढांचे को मजबूत करने की उनकी यह छोटी-सी पहल आज भी मरीजों को राहत दे रही है।

पानी की किल्लत पर भी रहा ध्यान

बीकानेर की सबसे पुरानी पेयजल समस्या की ओर भी धर्मेंद्र ने गंभीरता से कार्य किया। उन्होंने कई गांवों तक नई पाइपलाइनें मंजूर कराईं, जिससे वर्षों पुरानी जल संकट की स्थिति में राहत मिली। नहरी क्षेत्रों में जल निकासी और सिंचाई सुधार की कई परियोजनाओं को भी उन्होंने केंद्र से स्वीकृति दिलाई। यह वह काम था, जिसका असर आज भी किसानों और ग्रामीण घरों तक दिखाई देता है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News: राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले सीएम भजनलाल का बड़ा निर्णय, दिसंबर से हफ्ते में 3 दिन मंत्री करेंगे सुनवाई
जयपुर
cm-bhajanlal-2

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

धर्मेन्द्र

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Nov 2025 10:25 am

Published on:

25 Nov 2025 10:24 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Dharmendra’s Political Journey: ही-मैन ने पहली बार महसूस किया था सूरसागर का ‘जख्म’, धर्मेंद्र की ऐसी रही छाप जो हमेशा रहेगी याद

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dharmendra Death: बीकानेर को आज भी याद है वीरू का मरुनगरी में निकला वह पहला रोड शो, जिसमें उमड़ पड़ा था शहर

बीकानेर

Dharmendra Death: धर्मेंद्र का वो सुपरफैन, जो हर बर्थडे पर राजस्थान से जाता था मुंबई, निधन के बाद फूट-फूटकर रोया

Dharmendra-fan-Darshan-Singh
बीकानेर

Dharmendra Passes Away: राजस्थान के इस शहर से था धर्मेंद्र का खास कनेक्शन, जब रामेश्वर डूडी को हराकर सभी को चौंका दिया था

Bollywood-actor-Dharmendra-2
बीकानेर

कुलिशजी से प्रेरणा लें, युवा भी तय करें जीवन का लक्ष्य: पुरोहित

श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिशजी के जन्म शताब्दी वर्ष पर व्यायानमाला के दौरान विचार व्यक्त करते मुख्य अतिथि एवं सभागार में मौजूद लोग।
बीकानेर

बीकानेर में पहली बार इंटरनेशनल ‘टूर डी थार’ रैली, दुनियाभर के 750 साइकिलिस्ट हुए शामिल, इतने लाख मिलेगा पुरस्कार

Tour de Thar Cycling Rally In Bikaner
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.