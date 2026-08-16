Rajasthan Politics : ‘राहुल गांधी के व्यवहार में दिखता है बहुत अधिक अहंकार’, अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा हमला

देश शनिवार को आजादी की 80वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा था। पर लाल किले पर हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे शामिल नहीं हुए। जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही थी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे की नाराजगी समारोह में प्रोटोकॉल और सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर थी। लाइनअप से लेकर बैठने की जगह तक कई चीजें उनके पद के अनुसार नहीं थीं। इसी वजह से दोनों नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने कार्यक्रम से दूरी बना ली।