Rajasthan Accident: सेना के जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, 7 दिन पहले छुट्टी पर आया था घर

बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में चरकड़ा के पास एक सेना के जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार माडिया निवासी सीताराम बिश्नोई (28) सेना की 19 पंजाब यूनिट में सिक्किम में चाइना बॉर्डर पर गंगटोक में पोस्टेड थे। सात दिन पहले छुट्टी लेकर घर आए थे।
शुक्रवार रात्रि को बीकासर निवासी अपने दोस्त मनीष के साथ बाइक से चरकड़ा के पास एक होटल पर खाना खाने गए थे। इस दौरान एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे सेना के जवान सीताराम की मौके पर ही मौत हो गई और दोस्त मनीष घायल हो गया। हादसे के बाद लोगों ने थाने में सूचना दी।
पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को नोखा के राजकीय जिला अस्पताल में लेकर आई। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल मनीष को बीकानेर रेफर कर दिया। वहीं सीताराम के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस की सूचना पर शनिवार को सेना के अधिकारी, जवान और परिजन नोखा पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
बाद में सैन्य वाहन से जवान सीताराम के शव को पैतृक गांव माडिया ले जाया गया और सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। सेना के अधिकारियों व पालिकाध्यक्ष नारायण झंवर ने जवान की चिता पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सेना के जवानों ने साथी सीताराम को अंतिम सलामी दी। उनकी अंतिम यात्रा में परिजनों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।
जानकारी के अनुसार आर्मी जवान सीताराम के पिता किसान है, उनके चार पुत्र में से सीताराम व महेंद्र बिश्नोई सेना में है। सीताराम की शादी पांच साल पहले हुई थी। ग्रामीणों के अनुसार मृतक सीताराम मिलनसार था। वह सात दिन पहले ही छु्ट्टी पर गांव आया था। हादसे में वाहन का टायर सीताराम के सिर के ऊपर से निकलने पर मौत हो गई।