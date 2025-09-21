Rajasthan Accident: सेना के जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, 7 दिन पहले छुट्टी पर आया था घर

बाद में सैन्य वाहन से जवान सीताराम के शव को पैतृक गांव माडिया ले जाया गया और सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। सेना के अधिकारियों व पालिकाध्यक्ष नारायण झंवर ने जवान की चिता पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सेना के जवानों ने साथी सीताराम को अंतिम सलामी दी। उनकी अंतिम यात्रा में परिजनों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।