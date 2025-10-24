Bikaner: सरकारी आवास पर पड़ी थी शराब की बोतलें, नशे में मरीज के परिजनों से अभद्र व्यवहार करने लगा डॉक्टर, लिया ये एक्शन

बुधवार रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें डॉ. शैलेन्द्र सिंह नशे की हालत में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में मरीज को दिखाने आए परिजनों से उनके कथित रूप से अभद्र व्यवहार करने के दृश्य भी सामने आए। वीडियो में चिकित्सक के सरकारी आवास में शराब की बोतलें रखी दिख रही थीं। मामला सामने आने के बाद मुय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने रिपोर्ट संयुक्त निदेशक को भेजी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।