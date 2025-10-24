Bikaner: सरकारी आवास पर पड़ी थी शराब की बोतलें, नशे में मरीज के परिजनों से अभद्र व्यवहार करने लगा डॉक्टर, लिया ये एक्शन

फोटो: पत्रिका
Action On Bikaner Doctor Shailendra Singh: बीकानेर के उप जिला अस्पताल बज्जू में कार्यरत चिकित्सक डॉ. शैलेन्द्र सिंह पर नशे में रहने और अभद्र व्यवहार के आरोपों के बाद उन्हें अस्थायी रूप से वहां से हटा दिया गया है।
अब उन्हें अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय बीकानेर में देने के निर्देश जारी किए गए हैं। संयुक्त निदेशक (चिकित्सा) डॉ. देवेंद्र चौधरी ने आदेश जारी करते हुए मामले की जांच संयुक्त निदेशक डॉ. राहुल हर्ष को सौंपी है। जांच पूरी होने तक डॉ. सिंह के विरुद्ध आगे की कार्रवाई रोक दी गई है।
बुधवार रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें डॉ. शैलेन्द्र सिंह नशे की हालत में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में मरीज को दिखाने आए परिजनों से उनके कथित रूप से अभद्र व्यवहार करने के दृश्य भी सामने आए। वीडियो में चिकित्सक के सरकारी आवास में शराब की बोतलें रखी दिख रही थीं। मामला सामने आने के बाद मुय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने रिपोर्ट संयुक्त निदेशक को भेजी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
डॉ. चौधरी ने बताया कि आरोपों की सत्यता जांच से स्पष्ट होगी। जांच में बाधा न आए, इसलिए फिलहाल डॉ. सिंह को बज्जू से हटाकर सीएमएचओ कार्यालय में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं।
बज्जू उप जिला अस्पताल में चिकित्सकीय सेवाएं प्रभावित न हों, इसके लिए तीन चिकित्सकों की नई नियुक्ति की गई है। वहीं अस्पताल के प्रभारी भी अवकाश से लौट आए हैं। अब अस्पताल में कुल चार चिकित्सक कार्यरत रहेंगे।
