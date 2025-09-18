बीकानेर शहर में 20 साल बाद होगा यूडी टैक्स के लिए सर्वे, निगम का राजस्व बढ़ाने की तैयारी

निगम में बकाया यूडी टैक्स कर की राशि साल दर साल बढ़ ही रही है। वसूली की गति धीमी होने से बकाया राशि का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बीते वित्तीय वर्ष में निगम ने 6.49 करोड़ रुपए वसूल किए थे। वर्तमान में यूडी टैक्स के रूप में लगभग 143 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि बकाया है। इसमें जनरल श्रेणी में 74 करोड़ रुपए से अधिक, सेमी गवर्मेंट श्रेणी में 56 करोड़ रुपए से अधिक, मार्केट-कटला में 1.40 करोड़, आरएसइबी में 6.34 करोड़ रुपए हैं।