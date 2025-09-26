Rajasthan: बहुचर्चित श्यामसुंदर हत्याकांड में पत्नी-बेटी को आजीवन कारावास की सजा, जलाकर मां-बेटी ने मारा था

अभियोजन अधिकारी बृजलाल चाहर अपर लोक अभियोजक ने पैरवी की। अभियोजन की ओर से 22 गवाह और 49 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इन पर सुनुवाई में मां-बेटी को श्यामसुन्दर की हत्या का दोषी करार दिया व दोनों को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदंड नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।