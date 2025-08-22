Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीकानेर

वंदे भारत ट्रेन के बाद बीकानेर को एक और बड़ी सौगात, साढ़े चार हजार करोड़ से बिछेगी डबल रेल लाइन

रेलवे बोर्ड ने बीकानेर मंडल पर बठिंडा-लालगढ़ खंड पर दोहरीकरण के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) के आदेश भी दे दिए है। ऐसे में जल्द ही बीकानेर से बठिंडा तक दोहरीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा।

बीकानेर

Rakesh Mishra

Aug 22, 2025

Double railway line will be laid from Bikaner to Bathinda
Play video
फाइल फोटो- पत्रिका

वंदे भारत ट्रेन की स्वीकृति के बाद अब बीकानेर को एक और बड़ी सौगात मिली है। बीकानेर से बठिंडा तक के रेलवे ट्रेक का दोहरीकरण किया जाएगा। डबल रेल लाइन बिछाने के इस प्रोजेक्ट पर करीब साढ़े चार हजार करोड़ रुपए की लागत आएगी।

रेलवे ने बीकानेर पूर्व रेलवे स्टेशन से लालगढ़ रेलवे स्टेशन तक के 11 किलोमीटर शहरी हिस्से को एक प्रोजेक्ट में तथा लालगढ़ रेलवे स्टेशन से बठिंडा तक के हिस्से को रेलवे के गति शक्ति प्रोजेक्ट में शामिल किया है। केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने गुरुवार को दोनों स्वीकृतियों की जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का आभार भी व्यक्त किया।

ये भी पढ़ें

Vande Bharat Train: सूर्यनगरी के लिए बड़ी खबर, जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को मिली मंजूरी
जोधपुर
Vande Bharat train

जल्द शुरू होगा काम

रेलवे बोर्ड ने बीकानेर मंडल पर बठिंडा-लालगढ़ खंड पर दोहरीकरण के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) के आदेश भी दे दिए है। ऐसे में जल्द ही बीकानेर से बठिंडा तक दोहरीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। इससे भविष्य में बीकानेर मंडल में अत्याधुनिक और तेज रफ्तार ट्रेनों का संचालन संभव हो पाएगा। साथ ही मंडल में पहले से चल रही ट्रेनों की गति बढ़ जाएगी।

आवागमन होगा सुगम

ट्रेनों के क्रॉसिंग, आउटर सिग्नल पर खड़े रहने के दौरान लगने वाले समय से छुटकारा मिल जाएगा। रेलवे की ओर से चूरू-रतनगढ़ ट्रैक पर भी दोहरीकरण का कार्य कराया जा रहा है। बीकानेर से बठिंडा तक के ट्रैक के डबल होने से हर तरफ रेलवे आवागमन सुगम हो जाएगा। साथ ही राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच रेल सेवाओं का तेजी से विस्तार होगा।

278 करोड़ रुपए आएगी लागत

सबसे पहले बीकानेर ईस्ट से लालगढ़ रेलवे स्टेशन तक दोहरीकरण का शुरू होगा। इसको लेकर रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिल गई है। 278.73 करोड़ की लागत से 11.08 किलोमीटर तक काम स्वीकृति दी गई है।

इसमें 195.17 करोड़ की लागत से सिविल, 53.83 करोड़ की लागत से सिग्नल और टेलिकम्युनिकेशन तथा 29.63 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रिकल का काम किया जाएगा। मंडल के लालगढ़ रेलवे स्टेशन में वाशिंग लाइन भी बननी है। ऐसे में दोहरीकरण के साथ हाईटेक वाशिंग लाइन होने से फायदा मिलेगा।

320 किमी बिछेगी सामांतर लाइन, होगा सर्वे

रेलवे बोर्ड की बैठक के दौरान बठिंडा-लालगढ़ खंड पर दोहरीकरण कार्य को स्वीकृति दी गई। इस दोहरीकरण के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) करने के बोर्ड ने आदेश जारी किए है। इसके तहत 320.17 किमी. तक पुरानी रेलवे लाइन के सामांतर नई लाइन बिछाई जाएगी।

पहले इसका एफएलएस होगा, इसके बाद डीपीआर को मूर्त रूप दिया जाएगा। बठिंडा-हनुमानगढ़-सूरतगढ़-लालगढ़ दोहरीकरण प्रोजेक्ट में बठिंडा, सिरसा, मुक्तसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और बीकानेर क्षेत्र शामिल हैं। इस खंड पर चार से साढ़े चार हजार करोड़ रुपए की लागत आने का प्रारंभिक अनुमान लगाया गया है।

रेलवे फाटक समस्या का 90 प्रतिशत समाधान

संसद भवन में गुरुवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात कर वंदे भारत ट्रेन की स्वीकृति ओर दोहरीकरण कार्य के लिए आभार जताया।

उन्होंने कहा बीकानेर के लोगों को रेल यात्रा की सुविधा बढ़ेगी। समय कम लगेगा। लालगढ़ से बीकानेर 11.08 किमी रेलवे लाइन दोहरीकरण का 278 करोड़ का काम भी स्वीकृत हो गया है। इससे रेलवे फाटक समस्या का 90 प्रतिशत समाधान हो जाएगा।

ये भी पढ़ें

दिल्ली में रंग लाया CM भजनलाल का प्रयास, केंद्र सरकार 697 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त राशि शीघ्र करेगी जारी
जयपुर
Cm bhajanlal

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2025 09:48 pm

Published on:

22 Aug 2025 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / वंदे भारत ट्रेन के बाद बीकानेर को एक और बड़ी सौगात, साढ़े चार हजार करोड़ से बिछेगी डबल रेल लाइन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.