वंदे भारत ट्रेन के बाद बीकानेर को एक और बड़ी सौगात, साढ़े चार हजार करोड़ से बिछेगी डबल रेल लाइन

रेलवे बोर्ड ने बीकानेर मंडल पर बठिंडा-लालगढ़ खंड पर दोहरीकरण के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) के आदेश भी दे दिए है। ऐसे में जल्द ही बीकानेर से बठिंडा तक दोहरीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। इससे भविष्य में बीकानेर मंडल में अत्याधुनिक और तेज रफ्तार ट्रेनों का संचालन संभव हो पाएगा। साथ ही मंडल में पहले से चल रही ट्रेनों की गति बढ़ जाएगी।