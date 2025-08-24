Bikaner Crime: हथकढ़ शराब पकड़ने गई आबकारी पुलिस पर किया हमला, सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़

राजस्थान के बीकानेर में आबकारी पुलिस ने मारपीट करने, गाड़ी पर पथराव करने तथा राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। थानाधिकारी सुरेन्द्र कुमार प्रजापत ने बताया कि आबकारी पुलिस के प्रहराधिकारी सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान जानकारी मिली कि 14 बीडी में राजकौर रायसिख के घर पर अवैध हथकढ़ शराब बेची जा रही है तथा घर पर शराब पीने की व्यवस्था भी कर रखी है।
पुलिस ने मौके पर पहुंच कर देखा कि हथकढ़ शराब बेची जा रही थी और कुछ लोग वहां बैठ कर शराब पी भी रहे थे। पुलिस को देखकर कुछ वहां से भाग गए। शेष लोगों को भगा दिया। जैसे ही आबकारी पुलिस ने पूछताछ शुरू की, तो घर से बग्गासिंह, झूमरसिंह, प्यारासिंह, जोगेन्द्रसिंह, सतपालसिंह तथा 5-7 अन्य लोगों ने पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की की तथा लाठी व हथियारों से आबकारी पुलिस टीम पर हमला बोल दिया।
इस दौरान सरकारी गाड़ी को तोड़-फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। आबकारी टीम मुश्किल से वहां से निकल कर जान बचाई। आबकारी टीम ने हमला करने, राजकार्य में बाधा, गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि राजकौर और उसके परिवार के लोग आदतन अपराधी किस्म के हैं तथा अवैध रूप से शराब बेचने तथा घर में बैठकर पिलाने का काम करते हैं। इन लोगों पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं।