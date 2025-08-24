Bikaner Crime: हथकढ़ शराब पकड़ने गई आबकारी पुलिस पर किया हमला, सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़

राजस्थान के बीकानेर में आबकारी पुलिस ने मारपीट करने, गाड़ी पर पथराव करने तथा राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। थानाधिकारी सुरेन्द्र कुमार प्रजापत ने बताया कि आबकारी पुलिस के प्रहराधिकारी सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान जानकारी मिली कि 14 बीडी में राजकौर रायसिख के घर पर अवैध हथकढ़ शराब बेची जा रही है तथा घर पर शराब पीने की व्यवस्था भी कर रखी है।