Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीकानेर

Bikaner Crime: हथकढ़ शराब पकड़ने गई आबकारी पुलिस पर किया हमला, सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़

आबकारी टीम ने हमला करने, राजकार्य में बाधा, गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि राजकौर और उसके परिवार के लोग आदतन अपराधी किस्म के हैं।

बीकानेर

Santosh Trivedi

Aug 24, 2025

Rajasthan police
फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान के बीकानेर में आबकारी पुलिस ने मारपीट करने, गाड़ी पर पथराव करने तथा राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। थानाधिकारी सुरेन्द्र कुमार प्रजापत ने बताया कि आबकारी पुलिस के प्रहराधिकारी सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान जानकारी मिली कि 14 बीडी में राजकौर रायसिख के घर पर अवैध हथकढ़ शराब बेची जा रही है तथा घर पर शराब पीने की व्यवस्था भी कर रखी है।

पुलिस ने मौके पर पहुंच कर देखा कि हथकढ़ शराब बेची जा रही थी और कुछ लोग वहां बैठ कर शराब पी भी रहे थे। पुलिस को देखकर कुछ वहां से भाग गए। शेष लोगों को भगा दिया। जैसे ही आबकारी पुलिस ने पूछताछ शुरू की, तो घर से बग्गासिंह, झूमरसिंह, प्यारासिंह, जोगेन्द्रसिंह, सतपालसिंह तथा 5-7 अन्य लोगों ने पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की की तथा लाठी व हथियारों से आबकारी पुलिस टीम पर हमला बोल दिया।

यह वीडियो भी देखें

ये भी पढ़ें

पति बाहर गया था, आरोपी ने महिला को बंधक बनाकर किया बलात्कार
बीकानेर
alwar rape news

आरोपियों पर कई मुकदमे दर्ज

इस दौरान सरकारी गाड़ी को तोड़-फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। आबकारी टीम मुश्किल से वहां से निकल कर जान बचाई। आबकारी टीम ने हमला करने, राजकार्य में बाधा, गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि राजकौर और उसके परिवार के लोग आदतन अपराधी किस्म के हैं तथा अवैध रूप से शराब बेचने तथा घर में बैठकर पिलाने का काम करते हैं। इन लोगों पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं।

ये भी पढ़ें

हनीट्रैप: सोशल मीडिया पर दोस्ती कर युवती ने किया ब्लैकमेल, झूठे मुकदमे में फंसाने की दी धमकी
बीकानेर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 05:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner Crime: हथकढ़ शराब पकड़ने गई आबकारी पुलिस पर किया हमला, सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.