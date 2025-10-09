Rajasthan: भाजपा नेताओं से वसुंधरा राजे का वादा, कहा- गोचर पुरानी धरोहर, मुख्यमंंत्री से बात करने मैं साथ चलूंगी

इससे पहले भाटी ने अवगत कराया कि पूरा जिला गोचर-ओरण भूमि के अधिग्रहण का विरोध कर रहा है। बीडीए फिर भी जबरन अधिग्रहण करने पर अड़ा हुआ है। सीएमओ ने दो बार रिपोर्ट मांग ली, लेकिन अधिकारी सही रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। भाटी ने कहा कि उन्होंने पूरा जीवन गोचर बचाने में समर्पित कर दिया। आज अधिकारी उनके लिए कहते हैं कि गोचर पर कब्जा कर रहे हैं। गोचर बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधि साधु-संतों के साथ प्रशासन के पास गोचर अधिग्रहण के खिलाफ ज्ञापन देने गए, तो जवाब मिला कि कितनी भी आपत्तियां दो, सभी को खारिज करेंगे।