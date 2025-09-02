Gold and Silver Rate : सोना-चांदी में जबरदस्त उछाल, चांदी ने बनाया नया रिकार्ड, रेट जानेंगे तो चौंक जाएंगे

Gold and Silver Rate : ट्रंप टैरिफ का असर अब सर्राफा बाजार में दिखने लगा है। गत एक सप्ताह से दोनों कीमती धातुओं यानी सोना-चांदी में जबरदस्त उछाल देखने में आया है। सोमवार को बाजार खुलते ही चांदी 1,27,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। शुक्रवार को यह भाव 1,21,500 रुपए था। यह सर्राफा बाजार में अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। सर्राफा व्यापारियों का अनुमान है कि टैरिफ की वजह से आगे भी भावों में तेजी रह सकती है। बीकानेर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹106,509 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट के लिए ₹98,123 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट के लिए ₹80,283 प्रति 10 ग्राम है।
सर्राफा बाजार में यह पहला मौका है, जब चांदी के भावों में इतनी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। दरअसल, जिस दिन से अमरीका के राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू करने की घोषणा की, उसी दिन से दोनों ही कीमती धातुओ की चमक तेज हो गई थी।
व्यापारी रेवंतराम जाखड़ के अनुसार, ‘‘चांदी के भाव अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। नवरात्र से ग्राहकी शुरू होगी, तो बाजार और तेजी पकड़ सकता है।’’
सर्राफा बाजार में एक माह में ही चांदी के भाव लगभग 12 हजार रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गए। एक अगस्त को बाजार में एक लाख 15 हजार 500 रुपए प्रति किलोग्राम थे। जबकि एक सितंबर को एक लाख 27 हजार रुपए प्रति किलोग्राम के भाव हो गए थे।
25 अगस्त को चांदी 1,20,000 रुपए प्रति किलो थी।
1 सितंबर को यह 1,27,000 रुपए हो गई।
यानी सिर्फ पांच दिन में ही 7,000 रुपए का उछाल।
1 अगस्त को भाव 1,15,500 रुपए प्रति किलो थे।
1 सितंबर को भाव 1,27,000 रुपए हो गए।
यानी एक माह में लगभग 12,000 रुपए की बढ़ोतरी।
25 अगस्त 1,20,000
26 अगस्त 1,20,700
27 अगस्त 1,20,000
28 अगस्त 1,20,800
29 अगस्त 1,21,500
1 सितंबर 1,27,000।