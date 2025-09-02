Gold and Silver Rate : सोना-चांदी में जबरदस्त उछाल, चांदी ने बनाया नया रिकार्ड, रेट जानेंगे तो चौंक जाएंगे

Gold and Silver Rate : ट्रंप टैरिफ का असर अब सर्राफा बाजार में दिखने लगा है। गत एक सप्ताह से दोनों कीमती धातुओं यानी सोना-चांदी में जबरदस्त उछाल देखने में आया है। सोमवार को बाजार खुलते ही चांदी 1,27,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। शुक्रवार को यह भाव 1,21,500 रुपए था। यह सर्राफा बाजार में अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। सर्राफा व्यापारियों का अनुमान है कि टैरिफ की वजह से आगे भी भावों में तेजी रह सकती है। बीकानेर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹106,509 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट के लिए ₹98,123 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट के लिए ₹80,283 प्रति 10 ग्राम है।