राजस्थान में रूफटॉप सोलर लगाने वालों के लिए आई अच्छी खबर, भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला

बीकानेर। राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं की ओर से लगाए जाने वाले रूफटॉप सोलर से बनने वाली बिजली की खरीद दर सरकार ने बढ़ा दी है। अभी उपभोक्ता के उपभोग बिजली को सोलर से उत्पादित बिजली यूनिट्स समायोजित कर शेष यूनिट्स का 2.71 रुपए प्रति की दर से भुगतान किया जा रहा है। अब इसकी दर में 55 पैसे प्रति यूनिट की बड़ी वृद्धि की गई है।