राजस्थान में रूफटॉप सोलर लगाने वालों के लिए आई अच्छी खबर, भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला

बीकानेर। राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं की ओर से लगाए जाने वाले रूफटॉप सोलर से बनने वाली बिजली की खरीद दर सरकार ने बढ़ा दी है। अभी उपभोक्ता के उपभोग बिजली को सोलर से उत्पादित बिजली यूनिट्स समायोजित कर शेष यूनिट्स का 2.71 रुपए प्रति की दर से भुगतान किया जा रहा है। अब इसकी दर में 55 पैसे प्रति यूनिट की बड़ी वृद्धि की गई है।
जोधपुर डिस्कॉम के एसई घनश्याम चौहान ने आदेश जारी कर कहा कि राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) के अधीन उपभोक्ता को नेट मीटर रीडिंग और नेट बिलिंग समायोजन की दरों में बदलाव किया गया है। इसके तहत अब घरेलू बिजली उपभोक्ता सोलर प्लांट से बिजली उत्पादित कर देगा तो उसे 3.26 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान दिया जाएगा।
अभी यह दर 2.76 रुपए प्रति यूनिट है। इसी तरह नेट बिलिंग यानि बड़ी मात्रा में रिन्यूबल एनर्जी उत्पादित करने वाले सोलर प्लांट्स से सरकार 3.65 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद करेगी।
राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का यह कदम सराहनीय है। इससे घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अभी जिस दर से भुगतान मिल रहा था, उसमें 55 पैसे प्रति यूनिट्स की दर बढ़ाना उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित होगा।
-शरद आचार्य, राष्ट्रीय महासचिव सोलर संगठन भारत
