Bikaner: दादी की अस्थियां विसर्जन कर लौट रहे पोते की दर्दनाक मौत, चलती ट्रेन से गिरा, परिवार में कोहराम

घना कोहरा होने की वजह से गिरने वाले व्यक्ति का तत्काल पता नहीं चल पाया। लूणकरनसर रेलवे स्टेशन पर सूचना देने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तलाश करने पर मृतक की पहचान हुई। इसके बाद एम्बुलेंस से शव को लूणकरनसर उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। जीआरपी के पहुंचने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।