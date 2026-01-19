19 जनवरी 2026,

सोमवार

बीकानेर

Bikaner: दादी की अस्थियां विसर्जन कर लौट रहे पोते की दर्दनाक मौत, चलती ट्रेन से गिरा, परिवार में कोहराम

लूणकरनसर में सोमवार को चलती ट्रेन से गिरने पर एक युवक की मौत हो गई। हरिद्वार से लौट रही ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस में हादसा होने से परिजन और यात्री सकते में आ गए।

बीकानेर

image

Rakesh Mishra

Jan 19, 2026

लूणकरनसर। लूणकरनसर रेलवे स्टेशन से करीब एक-डेढ़ किलोमीटर दूर सोमवार को ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस से लूणकरनसर लौट रहे एक युवक की ट्रेन से गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। जीआरपी के हेड कांस्टेबल रामनारायण बिश्नोई ने बताया कि लूणकरनसर के वार्ड 35 निवासी जतनसिंह (47) पुत्र मालसिंह सोमवार सुबह करीब 9.30 बजे ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस ट्रेन से हरिद्वार से लूणकरनसर आ रहा था।

इस दौरान लूणकरनसर से करीब एक-डेढ़ किलोमीटर पहले पिलर संख्या 241/2 के पास वह चलती ट्रेन से गिर गया। हादसे के बाद ट्रेन में सवार यात्रियों ने चेन खींचकर गाड़ी को रुकवाया और करीब 10-15 मिनट तक ट्रेन मौके पर खड़ी रही।

घने कोहरे से परेशानी

घना कोहरा होने की वजह से गिरने वाले व्यक्ति का तत्काल पता नहीं चल पाया। लूणकरनसर रेलवे स्टेशन पर सूचना देने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तलाश करने पर मृतक की पहचान हुई। इसके बाद एम्बुलेंस से शव को लूणकरनसर उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। जीआरपी के पहुंचने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हरिद्वार से आ रहा था

जीआरपी के हेड कांस्टेबल रामनारायण बिश्नोई ने बताया कि मृतक जतनसिंह अपनी दादी के निधन पर अस्थियां विसर्जन करने हरिद्वार गया था और लौटते समय चलती ट्रेन से गिरने से हादसे का शिकार हो गया। हादसे के दौरान ट्रेन में उसके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। घटना कैसे हुई, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया।

Bikaner: दादी की अस्थियां विसर्जन कर लौट रहे पोते की दर्दनाक मौत, चलती ट्रेन से गिरा, परिवार में कोहराम

